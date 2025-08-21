لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، خطوات يجب اتباعها لتسجيل البيانات والرغبات على موقع التنسيق

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات مهمة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك ضمن قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا.

تسجيل بيانات ورغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق

لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمانا لسرية البيانات الخاصة به، ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضا في التعرف علي نتيجة الترشيح.

بمجرد قيام الطالب بتسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات مع إيصال التسجيل، يُعد بذلك قد استوفى الحصول على الخدمة المدفوعة.

يجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علما بأنه يتم ترشيح الطالب وفقا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول علي رقم الدخول والرقم السري يقوم الطالب بالدخول علي الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها ومن ثم احتساب المجموع الاعتباري للطالب

يتوجه الطالب إلى رابط سداد إليكتروني من خلال موقع التنسيق الالكتروني يمكنه من دفع ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة سواء باستخدام كروت الدفع / منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد اتمام عملية السداد بنجاح.

على الطالب تحري الدقة عند قيامه بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الإلكتروني وفقًا لما قام الطالب بتسجيله من بيانات ولن يكون متاح له التعديل في هذه البيانات في حالة الخطأ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل اتمام عملية تسجيل هذه البيانات.

بعد تسجيل الطالب البيانات الأساسية ودرجات المواد وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل من على موقع التنسيق الالكتروني عليه التوجه مباشرة إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهادات، إذ لن يعتد بتسجيل الطالب على موقع التنسيق ما لم يتقدم بأصول أوراقه وتسليمها إلى المكتب، وفي هذه الحالة يستبعد من قوائم الترشيح ولا يكون له حق القبول إلا في حدود الأماكن المتبقية فقط.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم لاختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكيفية التنسيق والقواعد العامة للتقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الأدلة الإرشادية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):



