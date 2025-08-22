الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أماكن قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم لاختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكيفية التنسيق والقواعد العامة للتقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الأدلة الإرشادية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

 وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إنستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
 

أماكن قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تخصيص مقر بجامعة الإسكندرية لاستقبال أوراق الطلاب بالمدينة الجامعية للبنات عزبة سعد - سموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية ومحافظات إقليم الوجه البحري.

تخصيص مقر بجامعة أسيوط لاستلام أوراق الطلاب بالمبنى القديم لإدارة الجامعة بالوليدية، لخدمة أبناء أسيوط ومحافظات إقليم الوجه القبلي.

المكتب الرئيسي الكائن مقره بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة - المدينة الجامعية للبنين - بمنطقة بين السرايات الجيزة.

الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية من دول ( ليبيا - الصومال - جيبوتي ) يتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي الجامعات الحكومية الشهادات المعادلة العربية الشهادات المعادلة العربية والاجنبية شهادات المعادلة العربية طلاب الشهادات المعادلة موقع التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

ضوابط تقديم الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لتنسيق الجامعات الحكومية

ألسن عين شمس تستعرض برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد بـ طب عين شمس

وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول التابعة

موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025

خطوات يجب على طلاب الشهادات المعادلة اتباعها لتسجيل البيانات والرغبات

وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

شنقهم على نافذة الغرفة، إحالة أوراق المتهم بقتل أولاده الأربعة في الإسماعيلية إلى المفتي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads