السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هدوء يسيطر على امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بدمياط

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير في أجواء من الهدوء والانضباط، دون ورود أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور حتى الآن.

وأوضح عمارة أنه ترأس صباح اليوم غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الامتحانات، بحضور مكثف للأعضاء المعنيين، لضمان انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

امتحانات اليوم ومشاركة الطلاب

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بنظاميه القديم والحديث اليوم امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط متابعة دقيقة من المديرية.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني بلغ 170 طالبًا وطالبة موزعين على 4 لجان امتحانية بمختلف أنحاء المحافظة.

 

غرفة عمليات الثانوية العامة بالمديرية بدمياط
غرفة عمليات الثانوية العامة بالمديرية بدمياط

انضباط كامل داخل اللجان

 أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات لم ترصد أي مشكلات أو تجاوزات منذ انطلاق الامتحانات، مشيدًا بالتنسيق الجيد والجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.

 

متابعة لحظية وتدخل فوري

وأضاف عمارة أن هناك تواصلًا دائمًا مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مشددًا على حرص المديرية على توفير أجواء من الراحة والاطمئنان لجميع الممتحنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية الدينية الثانوية العامة الدور الثاني للثانوية العامة الصف الثالث الثانوي امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة غرفة العمليات المركزية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وكيل "تعليم دمياط" يتابع تجهيز لجان الثانوية العامة (صور)

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads