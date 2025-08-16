هدوء يسيطر على امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بدمياط

أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير في أجواء من الهدوء والانضباط، دون ورود أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور حتى الآن.

وأوضح عمارة أنه ترأس صباح اليوم غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الامتحانات، بحضور مكثف للأعضاء المعنيين، لضمان انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

امتحانات اليوم ومشاركة الطلاب

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بنظاميه القديم والحديث اليوم امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط متابعة دقيقة من المديرية.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني بلغ 170 طالبًا وطالبة موزعين على 4 لجان امتحانية بمختلف أنحاء المحافظة.

غرفة عمليات الثانوية العامة بالمديرية بدمياط

انضباط كامل داخل اللجان

أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات لم ترصد أي مشكلات أو تجاوزات منذ انطلاق الامتحانات، مشيدًا بالتنسيق الجيد والجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.

متابعة لحظية وتدخل فوري

وأضاف عمارة أن هناك تواصلًا دائمًا مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مشددًا على حرص المديرية على توفير أجواء من الراحة والاطمئنان لجميع الممتحنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.