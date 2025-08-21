صحة بني سويف تراجع توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالمستشفيات والوحدات

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف عن استمرار خطط المتابعة الميدانية للخدمات الصحية والصيدلية بمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وحرصًا على ضمان تقديم خدمات طبية وصيدلية متميزة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الصيدلة بالمديرية، برئاسة الدكتورة إيمان صفوت، مدير الإدارة، بتنفيذ جولات موسعة شملت المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، منها: مستشفى الصدر، مستشفى الحميات، مستشفى الفشن المركزي، مستشفى سمسطا المركزي، مستشفى ناصر العام، وحدة نصر جمعة (سمسطا)، وحدة شاويش، وحدة تمام كساب (إهناسيا)، وحدات الرعاية، زاوية المطلوب، والحومة (الواسطى)، وحدة القضابي ومنشأة عمرو (الفشن)، مخازن إدارة إهناسيا، ووحدة بهبشين (ناصر).

متابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات

وتركزت الجولات على متابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، والتأكد من الالتزام بإجراءات التخزين الجيد وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المستلزمات.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أنها مستمرة في تنفيذ خطط التفتيش والمتابعة الميدانية لضمان جودة الأداء الصيدلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة والسكان لتوفير أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

