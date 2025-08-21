الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة بني سويف تراجع توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالمستشفيات والوحدات

جولات ميدانية لصحة
جولات ميدانية لصحة بني سويف، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف عن استمرار خطط المتابعة الميدانية للخدمات الصحية والصيدلية بمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وحرصًا على ضمان تقديم خدمات طبية وصيدلية متميزة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الصيدلة بالمديرية، برئاسة الدكتورة إيمان صفوت، مدير الإدارة، بتنفيذ جولات موسعة شملت المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، منها: مستشفى الصدر، مستشفى الحميات، مستشفى الفشن المركزي، مستشفى سمسطا المركزي، مستشفى ناصر العام، وحدة نصر جمعة (سمسطا)، وحدة شاويش، وحدة تمام كساب (إهناسيا)، وحدات الرعاية، زاوية المطلوب، والحومة (الواسطى)، وحدة القضابي ومنشأة عمرو (الفشن)، مخازن إدارة إهناسيا، ووحدة بهبشين (ناصر).

متابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات

وتركزت الجولات على متابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، والتأكد من الالتزام بإجراءات التخزين الجيد وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المستلزمات.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أنها مستمرة في تنفيذ خطط التفتيش والمتابعة الميدانية لضمان جودة الأداء الصيدلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة والسكان لتوفير أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

فوز لاعبة بني سويف بـ6 ميداليات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

قافلة الأزهر الدعوية تجوب بني سويف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

مسعف وسائق يعثران على 1.5 مليون جنيه ويسلمانها لأصحابها ببني سويف

ضبط 810 كيلو جبنة موزاريلا مجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح موسم جني القطن ويهنئ المزارعين بحقول النويرة

محافظ بني سويف يوجه بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين لضبط الأسواق

930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف

غرق شاب بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف

لحظة دهس أب وابنه من سيارة مسرعة في بني سويف

بمشاركة 1310 طلاب، بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

فوز لاعبة بني سويف بـ6 ميداليات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

قافلة الأزهر الدعوية تجوب بني سويف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

مسعف وسائق يعثران على 1.5 مليون جنيه ويسلمانها لأصحابها ببني سويف

ضبط 810 كيلو جبنة موزاريلا مجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح موسم جني القطن ويهنئ المزارعين بحقول النويرة

محافظ بني سويف يوجه بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين لضبط الأسواق

930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف

غرق شاب بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads