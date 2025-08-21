فوز لاعبة بني سويف بـ6 ميداليات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

أعلنت محافظة بني سويف عن فوز لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال "سُندُس محمد عبدالقادر"، ابنة المحافظة، بـ 6 ميداليات متنوعة "ذهب وفضة" في أول مشاركة دولية لها، وذلك خلال منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال (ناشئين – شباب)، التي استضافتها العاصمة الغانية "أكرا" في الفترة من 18 حتى 21 أغسطس الجاري.

فوز لاعبة بني سويف بـ6 ميداليات

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققته "سندس"، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدمته في أول ظهور لها على الساحة الدولية، والذي تُوِّج بحصدها 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والإنجازات باسم مصر وبني سويف، وموجهًا التهنئة لأسرة العاملين بالقطاع الرياضي والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم: هشام الجبالي مدير عام المديرية، الدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية لشؤون الرياضة، الكابتن مصطفى عبدالعزيز مدرب المشروع، والكابتن مصطفى أسعد مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

من جانبه، أوضح وكيل الشباب والرياضة ببني سويف، أن اللاعبة حققت 3 ذهبيات ضمن منافسات بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، و3 فضيات في منافسات بطولة أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، بعدما رفعت 76 كجم في الخطف و100 كجم في الكلين والنتر، بمجموع 176 كجم، ضمن منافسات وزن -77 كجم.

محافظ بني سويف يهنئ لاعبة رفع الأثقال

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الفني الكبير للاعبة، بفضل التزامها وتدريبها المكثف تحت إشراف مدربي المنتخب الوطني: الكابتن أحمد عبد العزيز "ابن بني سويف"، الكابتن محمد عبدالتواب، والكابتن علاء حسن المدير الإداري لمنتخبات رفع الأثقال، الذين كان لهم دور بارز في صقل مهاراتها وتطوير مستواها، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للرياضة والرياضيين بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وبدعم ومتابعة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي يحرص على مساندة أبناء المحافظة المتميزين في شتى المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.