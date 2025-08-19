قافلة الأزهر الدعوية تجوب بني سويف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

تواصل منطقة وعظ بني سويف تنفيذ القافلة الدعوية التي يتم تنظيمها في الفترة من 16 إلى 23 أغسطس الجاري، من خلال عقد ندوات ولقاءات توعوية بالمديريات، والوحدات المحلية والقروية، والمساجد، والمستشفيات، والوحدات الصحية والاجتماعية، وقصور وبيوت الثقافة، وذلك بهدف نشر وتعزيز الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

محافظ بني سويف يلتقى وفد مجمع البحوث الإسلامية

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، أعضاء القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ببني سويف، والتي ينظمها الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود صديق الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

حضر اللقاء فضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، إلى جانب الشيخ وليد حامد السيد، والشيخ رمضان عباس محمد، والشيخ محمد السيد فريح من محافظة البحيرة، ومن محافظة قنا كل من الشيخ محمود مصطفى موسى، والشيخ وليد محمود محمد، والشيخ أحمد مسعود حافظ، والشيخ بهاء سامي سيد، ومن بني سويف الشيخ جمعة محمد حسن مدير التوجيه، والأستاذة حنان محمود إبراهيم المنسقة الإعلامية للواعظات.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بني سويف مع أعضاء القافلة سير العمل والأنشطة التي تتضمنها، والتي تشمل مناقشة قضايا مجتمعية مهمة مثل: حرمة الاعتداء على الإنسان، والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، وذكرى المولد النبوي الشريف، وفضائل ذكر الله وأثره على المسلم، وغيرها من الموضوعات.

محافظ بني سويف يتابع القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف

وأشار محافظ بني سويف إلى توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم كل التيسيرات اللازمة لضمان نجاح فعاليات القافلة، التي تدعم خطط المحافظة في التوعية المجتمعية وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف، تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبين أجهزة المحافظة في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

من جانبه، أعرب الشيخ رضا عبد الحليم، مدير منطقة وعظ بني سويف، عن تقديره للمحافظ على دعمه المستمر للأنشطة الدعوية والتوعوية، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية مع الأزهر الشريف للوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور المستهدف، بما يعزز جهود الدولة في ترسيخ القيم الأخلاقية التي تميز المجتمع المصري.

