حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس المتهم بقتل شاب في منطقة المعصرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة الضحية للوقوف على أسباب الوفاة، والبحث في تفاصيل الحادث للتحقيق في ملابساته.

مقتل شاب على يد عاطل في المعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل متهم بقتل شاب في منطقة المعصرة خلال مشاجرة في الشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في شارع السادات في المعصرة.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم المعصرة بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعصرة، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بطعنات متفرقة خلال مشاجرة بينهما. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

