تجديد حبس السائح المتهم في حادث كوبري أكتوبر

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل تجديد حبس السائح الأجنبي المتهم بالاصطدام بعدد من سيارات المواطنين على كوبري أكتوبر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة قد قررت تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة على الكوبري، وإعداد تقارير طبية لحالة المصابين من رجال الشرطة والمواطنين، فضلًا عن التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث والمضبوطات الأخرى.

 

تفاصيل الحادث والتحقيقات

 تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كاميرات المراقبة أعلى كوبري أكتوبر، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث الذي وقع جراء اصطدام السائح الأجنبي بعدد من السيارات.

وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم كان في حالة عدم اتزان، مما يرجح أنه كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حيث كان غير قادر على الامتثال للأوامر والتعليمات.
كما قامت قوات الأمن بمصادرة السيارة المتسببة في الحادث، لحين صدور قرار من جهات التحقيق بشأنها، بعد أن تسببت في تحطيم ثلاث سيارات وإصابة عدد من الأشخاص.

 

محاولة للفرار والقبض على المتهم

 في محاولة للفرار من موقع الحادث، اضطر رجال الشرطة والمواطنون إلى تحطيم زجاج سيارة المتهم لتوقيفه، وبعد جهود مضنية، تمكن رجال المباحث من السيطرة عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

