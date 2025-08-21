الخميس 21 أغسطس 2025
رياضة

أزمة لـ حسام حسن، غيابات بالجملة عن معسكر الفراعنة المقبل

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه نهاية أغسطس الجاري، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويشهد المعسكر استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم  ياسر إبراهيم وياسين مرعي، مدافعا النادي الأهلي  بسبب الإصابة حيث يعاني الأول من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة، والثاني شد في الخلفية.

كما تضاءلت فرص لحاق مصطفى فتحي، جناح بيراميدز، بمعسكر المنتخب بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية، كما تعرض محمد شكري، ظهير أيسر الأهلي لإصابته بشد في الأمامية.

وسيغيب عن المعسكر أيضا محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي  وأحد أهم الركائز في دفاع منتخب مصر والذى ما زال يخضع للتأهيل بعد جراحة الرباط الصليبى.

كما يغيب رامى ربيعة الذى مازال يعانى أيضًا من الإصابة، ولم تتضح الصورة بشأنه موقفه من اللحاق بالمعسكر المقبل.

فيما استقر حسام حسن على استدعاء 24 لاعبا على الأكثر، لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه نهاية أغسطس الجاري، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينافاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أربعة حراس مرمى في قائمة منتخب مصر

ومن المقرر، أن تضم قائمة منتخب مصر خلال معسكر سبتمبر، أربعة حراس مرمى، إلى جانب 6 محترفين، في حال تأكد جاهزية رامي ربيعة وتماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في أحد مباريات فريقه العين الإماراتي.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر سبتمبر، سيكون عقب انتهاء مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، يوم أغسطس الجاري.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

 وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على إثيوبيا في اللقاء القادم من أجل رفع رصيده إلى 19 نقطة، تعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى التي يتصدرها حاليا برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

في حال فوز منتخب مصر على إثيوبيا في موقعة الخامس من سبتمبر المقبل، سيقترب خطوة كبيرة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وفي حال فاز في المباراة التالية لها على بوركينا فاسو، سيرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويكون قد ضمن رسميا التأهل لكأس العالم في بلاد العم سام.

