رونالدو في مواجهة بنزيما، التشكيل المتوقع للنصر والاتحاد بكأس السوبر السعودي

كأس السوبر السعودي ، يلتقي فريق النصر أمام الاتحاد في مباراة هامة اليوم الثلاثاء، على استاد هونج كونج الدولي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مباراة النصر والاتحاد ضمن بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد التي تقام بمشاركة أربعة فرق، حيث يلتقي النصر والاتحاد في نصف النهائي الأول.

غيابات الاتحاد والنصر بمباراة السوبر السعودي



ويفقد كلاسيكو الاتحاد والنصر 5 عناصر أساسية حيث يغيب عن النصر الثنائي أوتافيو مينيرو وايمريك لابورت لأسباب فنية بنا على رؤية المدرب جيسوس واقتراب رحيلهما عن "العالمي".

كما يستمر غياب سالم النجعي عن النصر لعدم الجاهزية بعد اصابة طويلة مر بها اللاعب.

ويفقد الاتحاد خدمات إثنين من أبرز نجومه بداعي الاصابة وعدم اكتمال البرنامج التأهيلي وهما الحارس بريدراج رايكوفيتش الصربي الجنسية، والمدافع حسن كادش.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد

حراسة: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس

الهجوم: ساديو ماني، كينيغيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد المتوقع النصر



حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسي، ماريو ميتاي

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو تفاريس، حسام عوار

خط الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

نظام مسابقة كأس السوبر السعودي

ويُشارك نادي الاتحاد في كأس السوبر بصفته بطلًا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري روشن السعودي في الموسم المنصرم.

وتأتي مشاركة القادسية في السوبر السعودي بعدما جاء وصيفًا للاتحاد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما سيشارك النصر في البطولة بعدما احتل المركز الثالث جدول ترتيب دوري روشن.

وكان الهلال ضمن المشاركين في البطولة بعدما جاء في المركز الثاني في دوري روشن، لكنه قرر الانسحاب ليشارك الأهلي بدلًا عنه

