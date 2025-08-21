جائزة جديدة لميسي في الدوري الأمريكي (فيديو)

أعلن الموقع الإلكتروني للدوري الأمريكي، اختيار هدف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي في شباك لوس أنجلوس جالاكسي الهدف الأفضل في الجولة الماضية من الدوري الأميركي.

وحصل الهدف على 80% من أصوات المشاركين في الاستفتاء على الموقع الإلكتروني للدوري الأميركي.

وحصد الأرجنتيني جائزة أفضل هدف في الجولة بالدوري الأمريكي للمرة السادسة في العام الجاري، ليتفوق على البرازيلي إيفاندر لاعب سينسيناتي.

Lionel Messi's magisterial left-footed strike is your @ATT Goal of the Matchday! 🐐 https://t.co/DNzQjYI064 pic.twitter.com/vxD1Xw5O0F — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2025



وسجّل ميسي هدفه رقم 171 من خارج منطقة الجزاء، منها 102 هدف من لعب مفتوح، و69 ركلة حرة مباشرة.

ورفع ليو رصيده إلى 875 هدفًا في مسيرته، بجانب 389 تمريرة حاسمة، آخرها للمهاجم لويس سواريز ضد لوس أنجلوس جالاكسي، ليبلغ في المجموع إلى 1264 مساهمة خلال 1117 مباراة.

ويلتقي فريق إنتر ميامي مع أورلاندو سيتي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الدوريات الأمريكية 2025.

وتخطى أورلاندو سيتي فريق تولوكا بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ليضرب موعدا ناريا مع إنتر ميامي في نصف النهائي بعدما تخطي الأخير عقبة فريق تايجرز المكسيكي “ تيجريس أونال المكسيكي” بنتيجة 2-1 ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الدوريات الأمريكية، المؤهلة إلى دوري أبطال الكونكاكاف.

وكان فريق إنتر ميامي تلقى خسارة ثقيلة في ديربي فلوريدا أمام مضيفه أورلاندو سيتي، 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وذلك في غياب ليونيل ميسي يوم 11 أغسطس الجاري.

ونجح إنتر ميامي في حجز مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس الدوريات بعد الفوز على نظيره تيجريس المكسيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الدوريات.

وسجل هدفي إنتر ميامي النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حيث أحرز الهدف الأول والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 23 و89، بينما جاء هدف تيجريس الوحيد عن طريق اللاعب أنخيل كوريا في الدقيقة 67.

وشهدت مباراة انتر ميامي ضد تيجريس المكسيكي غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

