موعد مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

النصر السعودي،فيتو

كأس السوبر السعودي، تتجه أنظار محبي الكرة السعودية إلى مباراة النصر والاتحاد المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، على استاد هونج كونج الدولي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مباراة النصر والاتحاد ضمن بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق، حيث يلتقي النصر والاتحاد في نصف النهائي الأول.

النصر يدخل المواجهة برغبة قوية في تأكيد عودته للمنافسة على البطولات بوجود أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو ، وساديو ماني وبروزوفيتش، بينما الاتحاد يسعى لترسيخ هيمنته بعد تتويجه بالدوري الموسم الماضي  بقيادة بنزيما وكانتي وفابينيو.

 

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والاتحاد عند الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وهو ما يوافق الثامنة مساءً بتوقيت هونج كونج.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

 

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث المسابقات السعودية للأندية في الموسم الجديد، وستكون الوسيلة الوحيدة لمتابعة بطولة كأس السوبر السعودي 2025.

نظام مسابقة كأس السوبر السعودي

يُشارك نادي الاتحاد في كأس السوبر بصفته بطلًا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري روشن السعودي في الموسم المنصرم.

وتأتي مشاركة القادسية في السوبر السعودي بعدما جاء وصيفًا للاتحاد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما سيشارك النصر في البطولة بعدما احتل المركز الثالث جدول ترتيب دوري روشن.

 

وكان الهلال ضمن المشاركين في البطولة بعدما جاء في المركز الثاني في دوري روشن، لكنه قرر الانسحاب ليشارك الأهلي بدلًا عنه.

 

 

