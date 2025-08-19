الثلاثاء 19 أغسطس 2025
فرحة لاعبي النصر بعد التأهل لنهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

النصر السعودي،فيتو

السوبر السعودي، تأهل نادي النصر السعودي لنهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على اتحاد  جدة،  بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت في هونج كونج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقرحة لاعبي النصر السعودي بعد التأهل.

 

 

 

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق النصر في مرمى اتحاد جدة بالدقيقة 10، قبل أن يسجل ستيفن بيرجوين هدف التعادل في الدقيقة 16 لاتحاد الجدة، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

وأحرز هدف النصر الثاني  جواو فيليكس في الدقيقة 61.

 

وفي الدقيقة 24، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب النصر ساديو ماني بعد تدخل عنيف مع حامد الشنقيطي حارس اتحاد جدة.

وألغى حكم المباراة هدف لجواو فيليكس في الدقيقة 66.

تشكيل اتحاد جدة ضد النصر 

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

الدفاع: ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – سعد الموسى – مهند الشنقيطي.

الوسط: نجول كانتي – فابينيو – حسام عوار.

الهجوم: كريم بنزيما – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: محمد العبسي – محمد برناوي – معاذ فقيهي – حامد الغامدي – عبد العزيز البيشي – ياسين جابر – صالح الشهري – عبد الرحمن العبود – عوض الناشري – فيصل الغامدي – أوناي هيرنانديز – فيصل الغامدي.

تشكيل النصر أمام اتحاد جدة 

في المقابل، فإن جيسوس يراهن في تشكيل النصر على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: نواف بوشل – إينيجو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – جواو فيليكس

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – كينجسلي كومان.

وعلى مقاعد بدلاء النصر جلس كل من: نواف العقيدي – عواد أمان – عبد الإله العمري – سلطان الغنام – سالم النجدي – علي الحسن – عبد الرحمن غريب – ويسلي – أنجيلو – محمد مران – مشاري النمري – سعد حقوي.

