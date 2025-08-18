كيروش يروي لـ حلاق كواليس اكتشافه نجوم منتخب مصر (صور)

تواجد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، ومنتخب عمان الحالي، في أحد محلات الحلاقة بسلطنة عمان لتصفيف شعره، لتجمعه الصدفة بحلاق مصري يدعى عمرو سمير جمعة.

وكشف عمرو سمير ابن مركز زفتي بمحافظة الغربية الذي تولى تصفيف شعر كيروش لـ “فيتو” كواليس وتفاصيل حديثه مع المدرب البرتغالي عن منتخب مصر ونجومه، ومنتخب عمان.

وكشف أن كيروش تحدث معه عن اكتشافه عمر مرموش ومحمد عبد المنعم مع منتخب مصر قبل توهجهما بعد ذلك، كما تحدث عن رضاه عن تجربته مع الفراعنة.

وعن محمد صلاح، أكد كيروش للحلاق المصري أنه لاعب مميز ونجح في رحلته الاحترافية بجدارة.

وانتقل للحديث بعد ذلك مع كارلوس كيروش عن منتخب عمان وطموحات الجماهير للتأهل للمرة الأولي للمونديال، مؤكدا أنه يسعى لتحقيق هذا الإنجاز والاجتهاد في هذا الأمر.

ويستعد منتخب عمان لخوض الملحق الآسيوي، المقرر من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب عمان تصفيات المجموعة الأولى للملحق، أمام منتخبي الإمارات، وقطر صاحبة الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.