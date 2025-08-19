كأس السوبر السعودي، يلتقي نادي الأهلي غدا الأربعاء، أمام القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والتي تقام في هونج كونج.

وحقق الأهلي بطولة كأس النخبة الآسيوية الموسم الماضي، ولم يكن له مقدرًا المشاركة في السوبر السعودي لكن انضم للبطولة بعد انسحاب الهلال.

أما القادسية فكان وصيف كأس الملك السعودي، وخسر النهائي أمام الاتحاد.

غياب صفقة الأهلي الجديدة

وتأكد غياب صفقة الأهلي الجديدة، عن مباراة القادسية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.

وستشهد مباراة الأهلي أمام القادسية، غياب عبدالإله الخيبري لاعب الفريق، بسبب الإصابة التي لحقت به، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.

ومن المتوقع أن يخضع عبدالإله الخيبري لبرنامج تأهيلي، وذلك من الإصابة التي لحقت به على مستوي العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ونجح مسئولو نادي الأهلي، في حسم صفقة عبدالإله الخيبري، من نادي الرياض، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

ويتطلع القادسية وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى تكرار الفوز بالسوبر من المحاولة الأولى، الذي حققته فرق الفتح والشباب والهلال والأهلي، في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، على الترتيب.



موعد مباراة القادسية والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

وتقام مباراة القادسية والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي 2025، غدا الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025 على استاد هونج كونج، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الثالثة عصرًا 3:00 بتوقيت السعودية ومصر.



القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد الأهلي في السوبر السعودي



ويمكنك مشاهدة مباراة القادسية ضد الأهلي مباشر عبر قنوات ثمانية الرياضية الناقلة لمباريات السوبر السعودي والبطولات المحلية بالمملكة في نطاق المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

