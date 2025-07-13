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رياضة

حسام حسن يحدد موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

حدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن موعد إقامة مباراة الفراعنة أمام منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام العام المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا 

وبحسب مصدر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، فإن حسام حسن حدد يوم ٤ سبتمبر لإقامة مباراة إثيوبيا باستاد القاهرة الدولي، على أن تغادر بعثة الفراعنة في اليوم التالي الي بوركينا فاسو لمواجهة منتخبها يوم ٨ سبتمبر بالعاصمة واجادوجو في الجولة الثامنة من التصفيات. 

ترتيب مجموعة مصر 

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 برصيد ١٦ نقطة بعد انتهاء الجولات الست الأولى، يليه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد ١١ نقطة ثم منتخب سيراليون ثالثا بثماني نقاط 

موعد انطلاق أجندة فيفا لمباراتي إثيوبيا وبو كينا فاسو

وتبدأ الأجندة الدولية القادمة للفيفا والتي يتخللها مباراتي منتخب مصر أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو في الفترة من ١ الي ٩ سبتمبر المقبل 

وفي نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو حصر الست نقاط كاملة، سيكون قد حسم رسميا بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك 

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