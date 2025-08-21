مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)
انتشرت عبر منصة "إكس "عدة مقاطع صادمة من اعتداءات أدت إلى القتل في مباراة فريق إنديبندينتي الأرجنتيني وأونيفرسيداد التشيلي في ثمن نهائي كوبا سود أمريكانا 2025 والتي أقيمت في ملعب ليبرتادوريس بالأرجنتين.
وتم إلغاء مباراة إنديبندينتي الأرجنتيني وأونيفرسيداد التشيلي في ثمن نهائي كوبا سودا أمريكانا 2025 بسبب الشغب الجماهيري.
وأكدت تقارير إسبانية أن جماهير فريق إنديبندينتي الأرجنتيني اعتدوا بالضرب على جماهير تشيلي في الدقيقة 48 وتشير التقارير أن هناك 4 وفيات.
كما توضح الفيديوهات سقوط أحد المشجعين من المدرج بعد هجوم جماهير إنديبندينتي عليه.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الشرطة اعتقلت 300 شخص من مشجعي الفريقين وهناك إصابات خطيرة بين الجماهير.
وعلق اتحاد أمريكا الجنوبية أن المباراة لن تلعب مرة أخرى وسيتم اتخاذ القرار المناسب حول الأحداث.
وذكرت تقارير من صحيفة آس أن مشجعو أونيفرسيداد دي تشيلي قبل نهاية الشوط الأول بدأوا في إلقاء عصيان والمقاعد على جماهير إنديبندينتي أصحاب الأرض وتم تحديزهم عن طريق المذيع الداخلي.
يذكر أن النتيجة كانت 1-1 وهو ما يعني تأهل فريق أونيفرسيداد دي تشيلي لربع النهائي حال انتهت المباراة بنفس النتيجة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا