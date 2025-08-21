مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

انتشرت عبر منصة "إكس "عدة مقاطع صادمة من اعتداءات أدت إلى القتل في مباراة فريق إنديبندينتي الأرجنتيني وأونيفرسيداد التشيلي في ثمن نهائي كوبا سود أمريكانا 2025 والتي أقيمت في ملعب ليبرتادوريس بالأرجنتين.

وتم إلغاء مباراة إنديبندينتي الأرجنتيني وأونيفرسيداد التشيلي في ثمن نهائي كوبا سودا أمريكانا 2025 بسبب الشغب الجماهيري.

¡LOCURA EN LA TRIBUNA DE LA U! VOLVIERON ALGUNOS HINCHAS Y LLEGARON OTROS DE INDEPENDIENTE❌ pic.twitter.com/hoUcHOjWQR — Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025

Incredibile: scene di violenza si sono verificate allo stadio Libertadores da América, sede del Club Independiente (ARG). La partita di ritorno è stata interrotta dopo che i tifosi di casa hanno invaso l'area riservata ai tifosi dell'Univerdad de Chile (CHI). 😱 pic.twitter.com/sDSu5g60T1 — Hana Vittoria 🇮🇹🥇 (@of_hanavittoria) August 21, 2025

Hay, por lo menos, dos muertos por el quilombo



Uno decidió tirarse de la tribuna, al otro lo mataron los de independiente pic.twitter.com/ScEebWwN8i — tthiago (@tpmc210_) August 21, 2025

وأكدت تقارير إسبانية أن جماهير فريق إنديبندينتي الأرجنتيني اعتدوا بالضرب على جماهير تشيلي في الدقيقة 48 وتشير التقارير أن هناك 4 وفيات.

كما توضح الفيديوهات سقوط أحد المشجعين من المدرج بعد هجوم جماهير إنديبندينتي عليه.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الشرطة اعتقلت 300 شخص من مشجعي الفريقين وهناك إصابات خطيرة بين الجماهير.

وعلق اتحاد أمريكا الجنوبية أن المباراة لن تلعب مرة أخرى وسيتم اتخاذ القرار المناسب حول الأحداث.

وذكرت تقارير من صحيفة آس أن مشجعو أونيفرسيداد دي تشيلي قبل نهاية الشوط الأول بدأوا في إلقاء عصيان والمقاعد على جماهير إنديبندينتي أصحاب الأرض وتم تحديزهم عن طريق المذيع الداخلي.

يذكر أن النتيجة كانت 1-1 وهو ما يعني تأهل فريق أونيفرسيداد دي تشيلي لربع النهائي حال انتهت المباراة بنفس النتيجة.

