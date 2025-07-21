4 أهداف يسعى حسام حسن لتحقيقها مع المنتخب بأجندة سبتمبر، حسم بطاقة التأهل مبكرا لمونديال أمريكا، استغلال مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تحديد قائمة أمم إفريقيا، تقييم بعض الوجوه الجديدة

بدأ العد التنازلي لمواجهتي منتخب مصر الوطني المصيريتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

وتنطلق الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، ويتخللها مواجهتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

ويبدي الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، اهتماما خاصا بهاتين المواجهتين، خاصة أن المنافسين فيهما وهما المنتخب الاثيوبي والمنتخب البوركيني، لا يستهان بهما خاصة منتخب بوركينا فاسو، الذي يعد أحد المنتخبات الصاعدة بقوة في القارة السمراء في السنوات الأخيرة، ويملك لاعبين أصحاب قدرات مهارية وبدنية عالية، ويلعبون كرة قدم سريعة وجماعية

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

مواجهة صعبة للفراعنة أمام الخيول الوركينية

تبدو المواجهة الأولى لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في الجولة السابعة، سهلة نسبيًا والفوز بها شبه مؤكد للفراعنة، خاصة أن المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي، وبين الجماهير المصرية المتشوقة لرؤية منتخب بلادها في مونديال بلاد العم سام العام المقبل، بعد أن غاب عن مونديال قطر 2022

أما المواجهة الثانية لمنتخب مصر بأجندة سبتمبر أمام المنتخب البوركيني ستكون المهمة فيها ثقيلة على أحفاد الفراعنة، لاسيما أنها ستقام على ملعب الأخير وأمام جماهيره في العاصمة واجادوجو

كما أن منتخب بوركينا فاسو، مازال يملك حظوظ وإن كانت محدودة في التأهل لمونديال 2026، حيث يحتل المرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصيد 11 خلف المنتخب المصري صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، إلا أن المنتخب البوركيني يرى أن الفوز في مباراته القادمة أمام مصر، تعزز فرصته في بلوغ المونديال، حيث يضيق الفارق بينهما إلى نقطتين فقط بدلا من 5 نقاط، الفارق الحالي بينهما، وهو ما يصعب مهمة حسام حسن ولاعبيه في مواجهة الخيول على ملعبهم ووسط جماهيرهم

منتخب بوركينا فاسو، فيتو

حسم التأهل مبكرا

في المقابل، فإن حسام حسن يطمع فى تحقيق الفوز على إثيوبيا بالقاهرة وبوركينا فاسو على ملعبها من أجل توسيع الفارق مع الخيول البوركينية إلى 8 نقاط، وهو ما يضمن له رسميا حسم التأهل للمونديال مبكرا وقبل الجولتين الأخيرتين بالتصفيات في شهر أكتوبر المقبل

منتخب اثيوبيا، فيتو

القناص يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي

حسم بطاقة التأهل لـ مونديال 2026 في تجمع سبتمبر المقبل، سيكون بمثابة إنجاز تاريخي وفريد للقناص حسام حسن المدير الفني للفراعنة، فلم يسبق لمنتخب مصر أن تأهل لكأس العالم قبل الجولة الأخيرة من التصفيات، ففي كل مرة من المرات الثلاث التي تأهل فيها منتخب مصر إلى كأس العالم كان حسم التأهل يتأجل لأخر مباراة في التصفيات، لذلك فإن حسام حسن سيبذل قصاري جهده لدخول التاريخ من أوسع أبوابه كأول مدير فني يقود الفراعنة للمونديال قبل جولتين من انتهاء التصفيات، إلا أن طموحاته تصطدم بقوة الخيول البوركينية العنيدة، فالفوز على بوركينا فاسو على ملعبها في لقاء الجولة الثامنة فقط يضمن لمنتخب مصر التأهل رسميا للمونديال بصرف النظر عن نتائجه في أخر جولتين، ورغم أن المهمة بالغة الصعوبة، إلا أنها ليست مستحيلة

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

تحديد قائمة أمم إفريقيا

من بين أهداف المدير الفني لمنتخب مصر في تجمع سبتمبر المقبل، إستغلال مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تقييم لاعبي منتخب مصر بشكل موضوعي، تمهيدا لإختيار القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في بطولة أمم افريقيا للكبار، المقرر انطلاق منافساتها بالمغرب في شهر ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن بطولة أمم أفريقيا لا يزال متبقيا عليها أربعة أشهر، إلا أنه عقب إنتهاء أجندة سبتمبر، لن يكون أمام الجهاز الفني إلا تجمعين فقط في أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب معسكر البطولة في ديسمبر، لذلك يرغب حسام حسن في حسم قائمة الكان مبكرا خلال المعسكر المقبل، حتى يركز في إعداد الفريق بشكل جيد لبطولة أمم إفريقيا التي يسعى حسام حسن للمنافسة عليها بقوة وإستعادة لقبها الغائب عن مصر منذ نسخة 2010

كاس الأمم الأفريقية، فيتو

اختبار عناصر جديدة

وعلمت فيتو أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، ينوي استدعاء بعض الوجوه الجديدة في مراكز الدفاع في حدود لاعبين أو ثلاثة على الأكثر، لتقييمهم خلال معسكر سبتمبر، ودعم دفاع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وتجهيز بدلاء أكفاء لمجموعة اللاعبين الأساسيين، تحسبا لإصابة أي منهم قبل أمم إفريقيا، وسيكون معسكر سبتمبر فرصة جيدة أمام حسام حسن لتقييم العناصر الجديدة

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