أول تحرك من جهاز المنتخب بشأن إصابة رامي ربيعة

طلب التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم مدير المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر بضرورة الإطلاع في أقرب وقت على التقرير الطبي الخاص بتشخيص إصابة مدافع الفراعنة وفريق العين الإماراتي رامي ربيعة، من أجل حسم موقفه من الانضمام للمعسكر المقبل من عدمه.

موقف رامي ربيعة من معسكر منتخب مصر

وشهدت الساعات الماضية، تواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، مع رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، للوقوف على تفاصيل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وموقفه من اللحاق بمعسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل".

رامي ربيعة أبلغ طبيب منتخب مصر، أن إصابته على مستوى عضلة السمانة، وأنه سينفذ برنامج علاجي وتأهيلي بكثافة، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر المقبل.

رامي ربيعة مدافع منتخب مصر، فيتو

ربيعة متفائل بلحاقه بمعسكر الفراعنة

ربيعة شدد على أنه سيتواجد بنسبة كبيرة في معسكر منتخب مصر الأول، وأن الجهاز الفني للعين الإماراتي حريص على عدم التعجل بإشراكه في المباريات قبل تعافيه بشكل كامل".

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.