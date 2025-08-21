وفاة أكثر قاض محبوب في العالم وولاية رود آيلاند الأمريكية تنكس الأعلام (فيديو وصور)

توفي القاضي المحبوب من ولاية رود آيلاند الأمريكية، فرانك كابريو، إثر إصابته مجددًا بالسرطان، وذلك بحسب ما أُعلن عبر صفحاته الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد أقاربه وفاته لشبكة NBC الفرعية WJAR يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من طلبه من متابعيه الدعاء له من سرير المستشفى.

وقال كابريو حينها: "للأسف، تعرضت لانتكاسة، لقد عدت إلى المستشفى الآن، وأتوجه إليكم مرة أخرى طالبا أن تتذكروني في دعواتكم"، في إشارة إلى معاناته السابقة مع سرطان البنكرياس.

وأمر الحاكم دان ماكي بأن تُنكس أعلام رود آيلاند حتى يوم دفنه، واصفا كابريو بأنه "كنز" استطاع أن يلامس الناس باعتباره "رمزا للتعاطف على منصة القضاء، مظهرًا لنا ما يمكن أن يكون عليه العدل عندما يقترن بالإنسانية".

وجاء في البيان الذي أعلن وفاته: "سيُذكر ليس فقط كقاضٍ محترم، بل أيضا كزوج مخلص، وأب، وجد، وجدّ أكبر، وصديق. إرثه باقٍ في عدد لا يُحصى من أعمال الخير التي ألهمها".

وأضاف البيان: "تكريمًا له، لنسعَ جميعًا إلى إدخال مزيد من الرحمة إلى هذا العالم — تمامًا كما فعل هو كل يوم".

وعُرف القاضي فرانك كابريو بتعاطفه وإنسانيته في التعامل مع الناس على مقاعد القضاء، واكتسب كابريو لقب "ألطف قاض في العالم".

وكان نجم برنامج "Caught in Providence" المرشح لجائزة إيمي، حيث عرض القضايا الحقيقية في محاكم مدينة بروفيدنس بأسلوب يمزج بين العدالة والرحمة، مما أكسبه شهرة واسعة ومتابعة ملايين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أسلوبه إنسانيا في الحكم، حيث كان يوازن بين العدالة والقيم الإنسانية، مثل منح فرص ثانية للمتهمين وإظهار التعاطف مع ظروفهم، وهذا جعله رمزا للرحمة داخل القضاء.

ولم يكن فقط قاضيا محترما، بل كان أيضا شخصية ودودة ومتواضعة، ما جعل الناس يشعرون بالارتياح والثقة عند التعامل معه.

