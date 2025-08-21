مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري القطري، والبطولة الإفريقية لكرة السلة “الأفروباسكت”.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء | أون سبورت 1

سموحة × زد - 9 مساء | أون سبورت 2

مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في البطولة الأفريقية لكرة السلة

مصر × الكاميرون - 6 مساء | بي إن سبورت 9

أنجولا × كاب فيردي - 9 مساء | بي إن سبورت 9

مباريات اليوم في الدوري القطري

نادي قطر × السيلية - 6:30 مساء

الأهلي القطري × السد القطري - 8:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.