الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري القطري، والبطولة الإفريقية لكرة السلة “الأفروباسكت”.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء | أون سبورت 1

سموحة × زد - 9 مساء | أون سبورت 2

مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء | أون سبورت 1

 

مباريات اليوم في البطولة الأفريقية لكرة السلة

مصر × الكاميرون - 6 مساء | بي إن سبورت 9

أنجولا × كاب فيردي - 9 مساء | بي إن سبورت 9

 

مباريات اليوم في الدوري القطري

نادي قطر × السيلية - 6:30 مساء

الأهلي القطري × السد القطري - 8:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري مباريات اليوم المقاولون العرب الزمالك مصر مودرن سبورت

مواد متعلقة

بتروجت يخطف فوزا من دجلة ويصعد للمركز الثالث في جدول الدوري المصري

الدوري المصري، تعادل سلبي بين غزل المحلة والجونة في الشوط الأول

الدوري المصري، عمرو السولية أفضل لاعب في مباراة سيراميكا وإنبي

السولية يقود سيراميكا للفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

الأكثر قراءة

مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

وفاة أكثر قاض محبوب في العالم وولاية رود آيلاند الأمريكية تنكس الأعلام (فيديو وصور)

ارتفاع الرومي والفلمنك، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة

نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads