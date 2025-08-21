مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ومودرن سبورت
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري القطري، والبطولة الإفريقية لكرة السلة “الأفروباسكت”.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء | أون سبورت 1
سموحة × زد - 9 مساء | أون سبورت 2
مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء | أون سبورت 1
مباريات اليوم في البطولة الأفريقية لكرة السلة
مصر × الكاميرون - 6 مساء | بي إن سبورت 9
أنجولا × كاب فيردي - 9 مساء | بي إن سبورت 9
مباريات اليوم في الدوري القطري
نادي قطر × السيلية - 6:30 مساء
الأهلي القطري × السد القطري - 8:30 مساء
