بعد بيان النيابة الليبية، عقوبة غير متوقعة في انتظار صاحب واقعة مزاح الأسد مع عامل مصري

مزحة الأسد، باشرت النيابة العامة الليبية تحقيقًا موسعًا عقب تداول تسجيلات مصورة أثارت جدلًا واسعًا، ظهر فيها أحد الأشخاص وهو يستعمل أسدًا مدربًا لترهيب عدد من الأفراد والاستهزاء بهم، وآخرها إطلاق الأسد على عامل مصري.



وأوضحت النيابة في بيانها أن المتهم لجأ إلى إغراء الحيوان المفترس بالضحايا الذين ظهروا في التسجيلات، ما أدى إلى بث الرعب في نفوسهم، في تصرف وصفته النيابة بأنه دالّ على “سخف عقل وفظاظة مرتكبه، واستخفافه بالإنسانية”، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تترك آثارًا نفسية واجتماعية سلبية على الضحايا والمشاهدين على حد سواء.

وفور رصد الواقعة، أصدرت النيابة العامة أوامرها بالبحث عن المتهم وضبطه. وبالفعل، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض عليه وإحضاره للاستجواب، حيث جرى التحقيق معه بشأن ما نُسب إليه.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع تأكيد أنه يواجه أيضًا تبعات أحكام قضائية غيابية سابقة تقضي بسلب حريته لفترات بلغ مجموعها أربع عشرة سنة.

وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل اتخاذ التدابير القانونية الرادعة ضد أي سلوك من شأنه تهديد أمن المجتمع أو الإخلال بالقيم الإنسانية.

وأثار مقطع الفيديو صادم، جدلا واسعا بين مصر وليبيا بعد أن ظهر خلاله صاحب مزرعة في ليبيا بإطلاق أسد على عامل مصري، يلقي بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة النشطاء في الدول العربية، الذين أبدوا انزعاجًا وغضبًا شديدًا بسبب تصرف صاحب المزرعة مع المصري، والذي وصف بأنه تصرف "لا يمت للإنسانية بصلة".

وأثار مقطع إطلاق الأسد على عامل مصري جدلًا واسعًا وغضبًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن إطلاق الأسد بهذا الشكل يعرض المصري لخطر داهم، مطالبين بمعاقبة صاحب المزرعة الذي أطلق الأسد على المصري، فيما أكد آخرون أنه لا يجوز ترويع الإنسان بهذا الشكل.

وخرج العامل المصري يدعى “علاء” في مقطع فيديو لينفي تعرضه لأي أذى، مشيرًا إلى وجود علاقة صداقة ومعرفة تجمعه بمالك الأسد منذ قرابة 20 عامًا، وأن الفيديو بداعي الدعابة والعرض (الشو).

وأوضح أنه يعمل في العاصمة طرابلس منذ عام 2008، مضيفًا: "الليبيون حبايبنا وأحسن ناس".

ومن جانبه علق الشاب الليبي، ويدعى عبد الفتاح، على اللقطات مؤكدًا كلام العامل المصري، مضيفًا: "يحيا أهل الصعيد وتحيا مصر".

وتابع: "علاء يعمل معي منذ 20 عامًا وأنا بحب أهل مصر خاصة الصعيد، لكن للأسف بعض الصفحات نشرت الفيديو بشكل مسيء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.