مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

فجرت مروة يسري الشهيرة بـابنة مبارك، المزعومة، والمحبوسة حاليًّا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة من خلال صفحاتها علي التواصل الاجتماعي، مفاجآت عدَّة أمام جهات التحقيق، منها وقوف مستشارة إعلامية للرئيس المعزول محمد مرسي وراء زعمها بأنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك.

وجاءت أقوال “ابنة مبارك المزعومة” أمام جهات التحقيق كالتالي:

س/.. ماهو اسمك؟

مروة يسري عبد الحميد السيد - مواليد ١٩٨٥/١١/١٦ - اسم والدتي: زينب محمد علي - حاصلة على بكالوريوس إدارة صناعية بس أنا في حقيقة الأمر اسمي: فريدة من مواليد شهر نوفمبر عام ١٩٨٨.

س / وكيف أدركت من كون البيانات الأولية التي سبق أن أقررت بها غير صحيحة وأن اسمك الحقيقي فريدة وأنك من مواليد شهر نوفمبر عام ۱۹۸۸؟

ج: أنا عرفت الكلام ده من واحدة صحفية.



س/ وما هو اسم الصحفية سالفة الذكر؟

ج / مش فاكرة الصراحة.



س / وكيف نما إلى علم سالفة الذكر ذلك الأمر؟

ج/ لأن هي مراة قيادي سابق وكانت مستشارة صحفية للرئيس الإخواني مرسي.



س / وما هي بيانات أفراد أسرتك الحالية على وجه التحديد؟

ج / أنا والدي اسمه يسري عبد الحميد السيد وحاليًّا (متوفى) - والدتي اسمها زينب محمد علي - وعندي أخ شقيق اسمه محمد يسري عبد الحميد. وعندي أخوات من أمي عشان هي اتطلقت من والدي وتزوجت من اتنين بعده وأسماؤهم مش فاكرة لأني ما باخطلتش بيهم ولا شفتهم.

س / وما هي ظروف نشأتك تفصيلًا؟

ج/ اللي حصل إن أنا نشأت في بيت عند ناس أنا انتسبت ليهم زورا بالرغم إن أنا في الأصل ابنة الرئيس/ محمد حسني مبارك ووالدتي الأصيلة الشهيرة بإيمان الطوخي وأنا عندي سنة ونص اتخطفت من أسرتي الأصلية ورحت عند الناس اللي أنا اتنسبت ليهم والكلام ده كان في عام ١٩٩٠ وفضلت عايشة معاهم في البيت بتاعهم اللي في امبابة واللي ثابت عنوانه وبياناتي في الأحوال المدنية وكانوا بيعاملوني معاملة سيئة وكانوا على طول بیلمحوا لي إني مش بنتهم وإن هما جابوني من الشارع وإن أنا سبب في موت أبو الراجل اللي اتنسبت له وكان هيحصل منهم تعديات لفظية وبالضرب ودخلوني مدارس مختلفة لكل مرحلة تعليمية وبعد كدا جبت مجموع وحش في الثانوية العامة بسبب سوء معاملتهم لي والمشاكل اللي كنت بقبلها معاهم ودخلت معهد بيسموه الجامعة العمالية في الدراسة درست في 4 سنوات وبعد ما اتخرجت جوزوني على طول من المدعو: حسن أحسن محمد حسن عبد الرحيم الظاهر.

وأكدت أنها مطلقة منذ عام 2019 بعد زواج دام نحو عشر سنوات، وأنجبت طفلين مروان 14 عامًا ومالك 13 عامًا، ويقيمان حاليًّا مع والدهما الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية، حيث تزوج سيدة سورية هناك.

وقالت المتهمة إنها تعرضت للاحتجاز لدى إحدى الجهات الأمنية في 2023 لمدة شهرين، بعد ادعائها أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد التأكد من سلامة موقفها، بحسب ما ذكرت في التحقيق.

وعن سبب اختيارها لاسم الحساب المثير للجدل، أوضحت: عملت حساب ابنة مبارك علشان الناس تخاف مني وأعرف آخد حقي من الناس اللي شهّروا بيا وأذوني»، مشيرة إلى أنها أنشأت ما يقرب من 40 حسابًا بأسماء مختلفة، منها: «mr mrs»، وحسابات عدة باسم ابنة الرئيس محمد حسني مبارك.

وأشارت إلى أن بعض الفنانين كانوا سببًا في أزمتها، زاعمة في أقوالها: واحدة اسمها ليلى الشبح، وفاء عامر، ووالدتها عزيزة عز العرب، كانوا بيحاولوا يستدرجوني عن طريق ناس تانية لأعمال منافية عشان يمسكوها عليَّ ويشهروا بيَّ».

وأضافت أنها سبق وحررت عدة محاضر ضد بعض الأشخاص، من بينهم أحمد عمار وابن محفوظ، تتهمهم بالتشهير والاستدراج بغرض التخلص منها، إلا أن جميع القضايا انتهت بالحفظ.

وأكدت مروة يسري أنها بدأت الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2013، لكنها تحولت للنشاط المكثف منذ عام 2025، حيث كانت تقدم فيديوهات تتحدث فيها عن مشاكلها وأمور سياسية، إلى أن لجأت لإنشاء حساب «ابنة الرئيس مبارك» للتأثير والرد على من أذوها، على حد قولها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.