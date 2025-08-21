المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى العالم

في خطوة إستراتيجية تعكس ريادة مصر في المزج بين التراث والإبداع الرقمي، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “إحدى كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية” توقيع مذكرة تفاهم مع منصة تيك توك، الشريك الرقمي الرسمي لحفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

الشراكة بين المتحدة وتيك توك

تهدف هذه الشراكة إلى إيصال قصة مصر الحضارية إلى المشاهدين حول العالم، مستندة إلى قوة تيك توك باعتبارها منصة رائدة ومؤثرة عالميًا، حيث يتجه إليها أكثر من مليار شخص حول العالم للترفيه والاستكشاف والإبداع. ستسلط هذه المبادرة الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة عبر سلسلة من الفعاليات الرقمية والإبداعية، للمساهمة في تعزيز مكانة مصر عالميًا، ودعم الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الكبير.

وحضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عدد من المسؤولون التنفيذيون في المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة تيك توك، من ضمنهم طارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما شهدت الفعالية حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، إلى جانب الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

ومن شركة تيك توك، ماريا كون، نائب رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ووائل عزت، المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية لمصر ودول شمال أفريقيا، وداليا سيف، المدير الإقليمي للشراكات للشرق الأوسط لتيك توك لايف (TikTok LIVE).

العضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

في هذا الصدد أكد طارق مخلوف، العضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع تيك توك يعكس التزام الشركة بتعزيز مكانة مصر الحضارية عالميًّا، قائلًا: “تؤمن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقوة الشراكات الاستراتيجية مع المنصات الرقمية الرائدة عالميًّا، لدعم شركائنا الإستراتيجيين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتهم شركة مصر الطيران، مجموعة طلعت مصطفى، حديد عز، حسن علام القابضة، البنك الأهلي المصري، مجموعة منصور، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. إن تعاوننا مع تيك توك يفتح آفاقًا جديدة لتمكين صناع المحتوى من نقل قصة مصر التي لا تقارن إلى العالم، ودعم السياحة الثقافية والاقتصاد الإبداعي”.

ومن خلال هذه الشراكة، تواصل المتحدة للخدمات الإعلامية وتيك توك دعم صناع المحتوى المحليين والعالميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا (MENA&EMEA) لإبراز المقومات السياحية والثقافية لمصر، وتعزيز حضورها الرقمي، وتشجيع زيارتها من قبل جمهور عالمي متنوع، بما يسهم في دعم السياحة الثقافية والاقتصاد الإبداعي، وترسيخ صورة مصر كوجهة حضارية رائدة على مستوى العالم.

تيك توك

من جانبه، قال وائل عزت، المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية لتيك توك في مصر وشمال أفريقيا: “تفخر منصة تيك توك بمشاركتها الاستراتيجية كشريك رقمي رسمي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعتبر من أهم الأحداث الثقافية العالمية خلال 2025. إنَّ شراكتنا تعكس التزامنا بتعزيز حضورنا في الأحداث الثقافية الكبرى، تأكيدًا لرؤيتنا في دمج التكنولوجيا مع التراث لخلق تجارب رقمية ملهمة تصل إلى جمهور عالمي واسع. وإن هذه الشراكة مع المتحف المصري الكبير هي خير دليل على قدرة تيك توك على دمج الفن والثقافة مع أحدث الابتكارات الرقمية، لتقديم قصة مصر للعالم بأسره بطريقة حديثة ومبتكرة”.

تأتي هذه الشراكة ضمن توجه مصر لاستخدام الأدوات الرقمية الحديثة في الترويج للسياحة الثقافية، خاصة المتاحف والمزارات التاريخية. وقد شهد الإعلان الرسمي عن افتتاح المتحف الكبير، الذي تم إطلاقه عبر التلفزيون والمنصات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، تفاعلًا واسعًا من الجمهور المصري والعالمي، ولاقى المنشور الرسمي للحدث ملايين التفاعلات والتعليقات والمشاركات، مما يؤكد أن المتحف هو حدث دولي مهم وليس محليًا فقط. وتتوج هذه الجهود بتصنيف مصر في المرتبة الأولى عالميًا ضمن قائمة الدول ذات "أغنى تاريخ" بحسب تصنيف US News لعام 2025، مما يبرز مكانة مصر كرمز حضاري وتاريخي من الطراز الأول.

تتضمن الشراكة مجموعة من المبادرات الرقمية المبتكرة من بينها بث حفل الافتتاح عالميًا عبر TikTok LIVE، وهو ما يضمن متابعة ملايين المشاهدين حول العالم لهذا الحدث التاريخي لحظة بلحظة، فضلًا عن تعزيز التفاعل مع الجمهور بجميع اللغات.

بالإضافة لذلك، ستطلق تيك توك أدوات إبداعية حصرية تشمل فلتر رقمي للمتحف الكبير، وهدايا افتراضية مستوحاة من الثقافة المصرية الأصيلة مثل الجعران الفرعوني الشهير والأهرامات ورمسيس، إضافة لتصميم قالب Cap Cut خاص مستوحى من التاريخ المصري العريق، ليتيح للمستخدمين إنتاج محتوى يروي قصة مصر بطريقة حديثة وجذابة.

وللمرة الأولى، تحتضن تيك توك فعالية "ليلة في المتحف" (Night at the Museum)، حيث سيحظى صناع محتوى عالميون بفرصة حصرية لزيارة المتحف بعد ساعات العمل الرسمية، برفقة مرشدين محليين متخصصين، لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية ومشاركتها مع متابعيهم عبر TikTok LIVE، ما يسهم في تعزيز صورة مصر الرقمية وتوسيع دائرة التفاعل مع هذا الحدث الثقافي الفريد.

وفي سياق متصل بتنامي دور المنصات الرقمية في التفاعل مع الجمهور، لا يعتبر البث المباشر TikTok LIVE مجرد توجه عصري، بل أصبح موردًا اقتصاديًا فعالًا يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي. وقد أظهرت دراسة حديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن أكثر من 100 مليون مبدع قاموا بالبث المباشر في عام 2024، وانضم 46 مليون مبدع جديد إلى المنصة، ما أسفر عن 269 مليار محادثة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على البث المباشر من مجتمع نشط ومتفاعل. ومع تحقيق ملايين المشاهدات يوميًا، يُتوقع أن يصل حجم سوق البث المباشر إلى 17.8 مليار دولار بحلول 2030، مما يفتح فرصًا جديدة للمبدعين والعلامات التجارية ويدعم الاقتصاد الإبداعي.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد منصة تيك توك التزامها بتوفير بيئة آمنة، عبر أكثر من 10 أدوات أمان قابلة للتخصيص، مع اشتراط عمر 18 عامًا كحد أدنى للبث أو استخدام ميزات الشراء والإهداء، لضمان تجربة مسؤولة وآمنة للجميع. وقد أظهرت دراسة حديثة اتجاهًا واضحًا نحو تزايد الإقبال على البث المباشر، لا سيما على TikTok LIVE.

افتتاح المتحف المصري الكبير

جدير بالذكر افتتاح المتحف المصري الكبير سيقام في نوفمبر القادم، بدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتهم شركة مصر الطيران، مجموعة طلعت مصطفى، حديد عز، حسن علام القابضة، البنك الأهلي المصري، مجموعة منصور، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. وتأتي هذه الاحتفالية ضمن جهود تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة، من خلال إبراز عراقة الحضارة المصرية وإسهاماتها الممتدة في تشكيل الإرث الإنساني، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وزيادة أعداد الزائرين بما يتناسب مع المقومات الاستثنائية التي تتمتع بها الدولة.

