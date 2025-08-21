الخميس 21 أغسطس 2025
مفاجأة جديدة من كريم محمود عبد العزيز لزوجته آن رفاعي على الهواء

كريم وزوجته، فيتو
كريم وزوجته، فيتو

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إعادة تأكيد حبه لزوجته آن رفاعي أمام الجميع بعد الشائعات التي انتشرت حولهما مؤخرًا وذلك من خلال برنامج رضوى الشربيني “هي وبس”.

حيث فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي بمداخلة هاتفية عبر فيها عن دعمه الكبير لها في مشروع الأزياء الذي أطلقته.  

وقال كريم في مداخلته: “شجعتها عشان بقيت أحب الست لما بتشتغل، زمان ما كنتش مدرك الحكاية دي، بس مع الوقت بقيت حابب فكرة إن الست تشتغل ويبقى ليها شغلها الخاص وتطلع أفكارها وتبدع في الشغل بتاعها".

وأكد أنه إذا كان هناك عمل قادم سيجعلها تصمم له الملابس، مضيفًا: “احنا بناخد رأي بعض في كل حاجة سواء في شغلي أو شغلها، وأعتقد إن دي طبيعة الحياة اللي المفروض نبقى ماشيين عليها في الدنيا ما حدش فينا هيكدب على التاني أكيد.. أكيد هنبقى عايزين كل واحد فينا ينجح ويكسر الدنيا".

واختتم حديثه موجهًا رسالة لزوجته يقول فيها "بحبك وإن شاء الله المشروع بتاعها هو مكسر الدنيا وإن شاء الله يكسر الدنيا أكتر من كده ونوصل للعالمية.. مش صعبة”.  

 

كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة مع زوجته

ونشر كريم  محمود عبد العزيز، مؤخرًا صورة برفقة زوجته آن الرفاعي على إنستجرام، وعلق عليها: "بحبك"،  في رد منه على ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي من انفصال الفنان وزوجته.

 

كريم محمود عبد العزيز وزوجته  

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز قد تزوج من "آن الرفاعي"، عام 2011، وأقيم حفل زفافهما بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

