أرملة جورج سيدهم تتهم سيدة مجهولة انتحلت صفتها لجمع تبرعات من أصدقائها (صور)

تقدمت أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم ببلاغ لإدارة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية يفيد بتضررها من إحدى السيدات بانتحال صفته الشخصية لجمع تبرعات والنصب باسمها للاستيلاء على أموال من أصدقائها.

واتهمت ليندا جورج أرملة الفنان جورج سيدهم في المحضر الرسمي أحد الحسابات بانتحال صفتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجمع التبرعات باسمها والاستيلاء على أموال من أصدقائها.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث الإنترنت جهودها في خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وكشف ملابساتها.





