الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أرملة جورج سيدهم تتهم سيدة مجهولة انتحلت صفتها لجمع تبرعات من أصدقائها (صور)

أرملة جورج سيدهم
أرملة جورج سيدهم تحرر محضر بالنت، فيتو

تقدمت أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم ببلاغ لإدارة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية يفيد بتضررها من إحدى السيدات بانتحال صفته الشخصية لجمع تبرعات والنصب باسمها للاستيلاء على أموال من أصدقائها.

واتهمت ليندا جورج أرملة الفنان جورج سيدهم في المحضر الرسمي أحد الحسابات بانتحال صفتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجمع التبرعات باسمها والاستيلاء على أموال من أصدقائها.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث الإنترنت جهودها في خلال فريق بحث يعمل على  جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وكشف ملابساتها.


 

الفنان الراحل جورج سيدهم بوزارة الداخلية فيسبوك

