كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة

منطقة بيانكي بالعجمي،
عقر كلب ضال جديد في منطقة بيانكي، 12 من أهالي المنطقة  بينهم 4 أطفال في شارع 7 القريب من الشاطئ  بالعجمي بيطاش غرب الإسكندرية، وذلك في أقل من 24 ساعة بعد أن عقر كلب ضال 9 أشخاص على شاطئ بيانكي لترتفع حالات العقر لـ21 حالة.

 

مستشفى العجمي تستقبل حالات العقر

واستقبل مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، 8 حالات عقر للكلب الضال جميعهم من منطقة بيانكي، وجرى حقنهم بالمصل الخاص بالعقر والسعار فور دخولهم المستشفى. 

كلب ضال يعقر الأطفال في بيانكي 

وشهدت منطقة بيانكي حالة من الذعر عقب هجوم كلب ضال أصفر على طفل وعقره، ليقوم الأهالي بمطاردته ويفر هاربًا ويعقر أكثر من 12 شخصًا بينهم أطفال في منطقة بيانكي وسط مطاردات للكلب الضال. 

 

أسماء المعقورين 

وجاءت أسماء المصابين “ أنس ع.ع”،  8 سنوات، “فريدة ا.ا”، 9 سنوات، “جومانا م س ”، 11 سنة، “”يوسف ح ا"، 14 سنة، “أحمد ف ا”، 43 عامًا،"إيهاب ا ع"، 53 عامًا، محمد ع ا. ٥٤ عامًا، “مارتن ح ح”، 19 عامًا،  وجرى استقبالهم بمستشفى العجمي.

 

شكاوى من عدم توافر حقن الأجسام المضادة 

واشتكى أهالي الحالات من عدم وجود حقن الأجسام المضادة الأمينو بمستشفى العجمي وتوافرها في مستشفى العامرية ورأس التين فقط وهو الأمر الذي يضاعف مشقتهم خاصة في ظل إصابات الأطفال وضرورة أخذ تلك الحقن، مطالبين بتوفيرها مع المصل داخل مستشفى العجمي التي وفرت لهم المصل والرعاية اللازمة بشكل سريع وجيد، ونزول حملات التطعيم وتعقيم الكلاب والقضاء على الكلاب الضالة خاصة المسعورة منها بعد تزايدها في العجمي. 

