أخبار مصر

عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي

عودة المياه، فيتو
عودة المياه، فيتو
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إعادة ضخ المياه وعودتها تدريجيًّا إلى منطقة كفر طهرمس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح الطارئة لخط الطرد الرئيسي بقطر 1000 مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية.

وأكدت الشركة في بيان صادر أنه تم الانتهاء من الإصلاح وفتح المياه تدريجيًّا لضمان وصولها إلى جميع المناطق المتأثرة، مشيرة إلى حرصها على سرعة التعامل مع الأعطال المفاجئة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ودعت الشركة المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الساعات الأولى من عودتها حتى تستقر الضغوط بشكل كامل داخل الشبكات.

