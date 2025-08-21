الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب

بدرية طلبة، فيتو
بدرية طلبة، فيتو

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب، وذلك على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات قيد البحث في الفترة الأخيرة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

 

نقابة المهن التمثيلية 

وأوضح النقيب ومجلس الإدارة في بيان صادر من المكتب الإعلامي للمهن التمثيلية، أن القرار جاء التزامًا بلوائح النقابة الداخلية وحرصًا على تطبيق القواعد، مؤكدًا أن إجراءات التحقيق والتأديب تتم وفق المعايير القانونية.

كما شدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لجميع أعضائه، وأن ما يُتخذ من قرارات لا يستهدف سوى الحفاظ على كرامة المهنة وصون تقاليدها، مؤكدًا أن الفنانة بدرية طلبة ستحصل على كامل حقها القانوني في الدفاع عن نفسها أمام مجلس التأديب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي بدرية طلبة نقابة الممثلين

الأكثر قراءة

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

رد حاسم من والد أنغام على تدهور صحتها ودخولها العناية المركزة

أرملة جورج سيدهم تتهم سيدة مجهولة انتحلت صفتها لجمع تبرعات من أصدقائها (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم الإحرام للمسافر إلى مكة للزيارة ثم نوى أداء العمرة؟ الإفتاء ترد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads