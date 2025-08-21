نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب، وذلك على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات قيد البحث في الفترة الأخيرة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

نقابة المهن التمثيلية

وأوضح النقيب ومجلس الإدارة في بيان صادر من المكتب الإعلامي للمهن التمثيلية، أن القرار جاء التزامًا بلوائح النقابة الداخلية وحرصًا على تطبيق القواعد، مؤكدًا أن إجراءات التحقيق والتأديب تتم وفق المعايير القانونية.

كما شدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لجميع أعضائه، وأن ما يُتخذ من قرارات لا يستهدف سوى الحفاظ على كرامة المهنة وصون تقاليدها، مؤكدًا أن الفنانة بدرية طلبة ستحصل على كامل حقها القانوني في الدفاع عن نفسها أمام مجلس التأديب.

