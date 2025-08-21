أسرار مدفونة، وزير السياحة والآثار يشهد اليوم انتشال قطع أثرية غارقة بميناء أبو قير

تقوم وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، بانتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط بميناء أبو قير البحري يتبعها مؤتمر صحفي لإعلان خطة انتشال القطع الأثرية وعرضها أمام الزائرين.

وأمس شهدت وزارة السياحة والآثار عددًا من الفعاليات بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حيث تم افتتاح معرض أثري مؤقت للآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.

وقام وزير السياحة والآثار، برفقة مسؤولي الوزارة ومحافظة الإسكندرية، بجولة بمعرض الآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، للتعرف على أسلوب العرض الخاص بالقطع الأثرية المعروضة، والتعرف على تاريخها والوصف الخاص بها.

كان شريف فتحي، قد أطلق الحملة الترويجية السياحية «احنا مصر»، الأحد الماضي، والتي تهدف الحملة لتحسين تجربة السائح عبر تعزيز السلوك الإيجابي تجاههم من المجتمع المحلي، وتوعية المواطنين بالآثار الاقتصادية المباشرة للتجربة السياحية من خلال التعامل الإيجابي مع السائحين، بجانب أهمية تفاعل المواطنين كسفراء للسياحة المصرية.

