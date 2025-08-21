منها الملاريا وآلام المفاصل، 15 فائدة صحية للشيح و4 مضاعفات من الإفراط في تناوله

فوائد الشيح، الشيح من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ القدم واستخدمت في الطب القديم وما زال يستخدم حتى الآن في الوصفات العلاجية.

وفوائد الشيح، عديدة ولكنه نال شهرة واسعة بسبب فعاليته في علاج ديدان البطن، ويوجد بعض الأمهات تقدمه لصغارها حتى الآن في فترة الدراسة لحمايتهم من الديدان.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشيح نبات عشبي عطري ينتمي إلى الفصيلة النجمية، ويعرف منذ آلاف السنين باستخداماته الطبية في الطب الشعبي والبديل، وتنتشر زراعته في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويتميز برائحته النفاذة وطعمه المر، مما جعله يدخل في تحضير بعض المشروبات والوصفات الطبية.

فوائد الشيح

فوائد الشيح للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشيخ:

يساعد على التخلص من الغازات المتراكمة في الأمعاء، مما يقلل من الانتفاخ والشعور بالامتلاء.

يساهم في تحسين عملية الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية.

علاج فقدان الشهية، وبسبب طعمه المر، يعمل على فتح الشهية ويستخدم تقليديا لتحفيز تناول الطعام.

لتخفيف من المغص المعوي، حيث يهدئ تقلصات الأمعاء ويقلل من آلام البطن.

من أقدم استخدامات الشيح أنه يعتبر علاج طبيعي فعال ضد الديدان المعوية مثل الدودة الشريطية والدودة الدبوسية، حيث يحتوي على مركبات نشطة تعمل على إضعاف الطفيليات وإخراجها من الجسم، وفي بعض الثقافات يعطى للأطفال بجرعات صغيرة للتخلص من الديدان.

الشيح يساعد على حماية الكبد من السموم ويحفز إفراز الصفراء،ويسهم في تنقية الجسم من الفضلات وتحسين وظائف الكبد.

بعض الدراسات أشارت إلى أن مستخلصات الشيح قد تقلل من خطر تليف الكبد الناتج عن تراكم الدهون أو الالتهابات.

يستخدم مشروب الشيح في الطب الشعبي لتخفيف السعال المزمن، حيث يساعد على إذابة البلغم وفتح الشعب الهوائية، وبعض الأشخاص يستنشقون بخاره لتخفيف أعراض الربو والتهابات الشعب الهوائية.

يحتوي الشيح على مركبات فلافونويدية وزيوت طيارة ذات تأثير قوي مضاد للأكسدة، ويحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا والشيخوخة المبكرة، ويقلل من الالتهابات المزمنة مثل التهابات المفاصل والعضلات.

المواد النشطة في الشيح تساعد على تنشيط الجهاز المناعي وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ويستخدم في بعض الدول كمكمل عشبي للوقاية من بعض الأمراض المعدية.

هناك أنواع من الشيح مثل الشيح الحولي تحتوي على مادة "الأرتيميسينين"، وهي من أقوى المواد الفعالة في علاج الملاريا، ومنظمة الصحة العالمية اعتمدت مركبات مستخلصة من الشيح كأدوية أساسية في بروتوكولات علاج الملاريا.

تسكين الآلام حيث يمكن استخدامه خارجيا على الجلد لتخفيف آلام المفاصل والعضلات.

تحسين النوم، وبعض الثقافات تستخدم الشيح كمنقوع مهدئ يساعد على الاسترخاء والنوم.

تنظيم الدورة الشهرية، ويستخدم أحيانا لتخفيف آلام الدورة الشهرية وتنشيط الرحم.

العناية بالبشرة، ومغلي الشيح قد يستخدم كغسول للبشرة للتقليل من الحبوب والالتهابات الجلدية.

محاذير استخدام الشيح

وتابع، رغم فوائد الشيح الكثيرة، يجب الحذر من الإفراط في تناوله، وذلك بسبب:-

الاستعمال المفرط قد يسبب تهيج في المعدة والغثيان.

لا ينصح به للحوامل لأنه قد يؤدي إلى انقباضات في الرحم.

قد يتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج دائم.

بعض أنواعه تحتوي على مادة "الثوجون" التي قد تكون سامة بجرعات عالية.

