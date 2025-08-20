الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق ملاكي تسبب في وفاة موظف بالشيخ زايد

حادث مروري بالجيزة،فيتو
حادث مروري بالجيزة،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة  القبض علي سائق سيارة ملاكي تسبب في وفاة موظف عقب صدمه بسيارته، أثناء عبوره نهر الطريق بدائرة قسم شرطة  الشيخ زايد، وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة زائدة الأمر الذي جعله يصدم المجني عليه، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

 تلقى رئيس قطاع أكتوبر العميد احمد نجم إخطارًا من رئيس مباحث زايد ثان المقدم يوسف رشوان يفيد فيه بأنه أثناء عبور موظف (50 سنة) نهر الطريق صدمته  سيارة ملاكي قيادة سائق (33 سنة) تسير بسرعة جنونية ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفي وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجــثة لمعرفة سبب الوفـاة والتصريح بالدفن.

ربة منزل في دعوى طلاق: حماتي خربت بيتي وزوجي حرمني من طفلتي بعد حضوري عزاء والدي

الركاب صوروه، الأمن يفحص فيديو سائق يقود حافلة تحت تأثير المخدرات بالمطرية

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة والد حارس مرمى النادي الأهلي بالواحات

الأمن يفحص مقطع فيديو لـ رقص فنانة شهيرة داخل قاعة إحدى المحاكم

الإنقاذ النهري تنتشل جثمان طالب غرق في نهر النيل بالصف

ترحيل البلوجر علاء الساحر من الجيزة إلى القاهرة للمعارضة على حكم حبسه سنة

القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على السوشيال ميديا

القبض على سمسار وعامل لإتهامهما بالتحرش بسيدة في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية قسم شرطة الشيخ زايد قطاع اكتوبر

الأكثر قراءة

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى القاهرة والمحافظات

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

إعلام عبري: صياغة الرد على مقترح صفقة غزة تجري خلف أبواب مغلقة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام للمسافر إلى مكة للزيارة ثم نوى أداء العمرة؟ الإفتاء ترد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads