القبض على سائق ملاكي تسبب في وفاة موظف بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق سيارة ملاكي تسبب في وفاة موظف عقب صدمه بسيارته، أثناء عبوره نهر الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة زائدة الأمر الذي جعله يصدم المجني عليه، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقى رئيس قطاع أكتوبر العميد احمد نجم إخطارًا من رئيس مباحث زايد ثان المقدم يوسف رشوان يفيد فيه بأنه أثناء عبور موظف (50 سنة) نهر الطريق صدمته سيارة ملاكي قيادة سائق (33 سنة) تسير بسرعة جنونية ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفي وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجــثة لمعرفة سبب الوفـاة والتصريح بالدفن.

