الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

كشفت التحريات الأمنية بمحافظة الإسكندرية تفاصيل جديدة حول ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة العجمي، وتحديد المتهمين في الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من تحديد منفذي الواقعة، وهم 3 أشخاص، المتهم الأول وفتاتان، إحداهما أخت المتهم الأول من الأم والثانية صديقته.

وكانت بداية الواقعة عندما أقدم المتهم الأول على مدار شهر تنفيذ مخططه لسرقة شقة المطرب أحمد شيبة، على أن تقوم المتهمة الثالثة وتدعى "م" بسرقة الشقة، وعقب دخولها العمارة والصعود إلى الشقة محل الواقعة في الطابق السابع تراجعت بسبب الخوف من تنفيذ الجريمة.

وتبين قيام المتهم الأول ويدعى "و" بارتداء نقاب وعدسات لاصقة ملونة وطرحة حريمي، وأعد لذلك عتلة ومفك وصعد إلى الشقة في الساعة التاسعة مساء بعد علمه بتواجد المطرب الشعبي أحمد شيبة برفقة أسرته في الساحل الشمالي، واستمر في السرقة من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، وعقب الانتهاء من جريمته ذهب إلى المتهمة الثانية شقيقته وتدعى " ج" في شقتها وترك لها المسروقات.

وتباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش العجمى الإسكندرية منذ أيام، (مبالغ مالية ومشغولات ذهبية)، بعد أن تم ضبط المتهمين.

