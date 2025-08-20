البث الإسرائيلية: تل أبيب تدرس عرض حماس دون نية لإرسال فريق تفاوض

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس العرض الأخير الذي قدمته حركة حماس بشأن اتفاق محتمل، لكنها في الوقت نفسه لا تخطط لإيفاد وفد تفاوضي خلال الأيام المقبلة.

مراجعة داخلية لعرض اتفاق غزة بعد موافقة حماس

وأوضحت المصادر أن الأجهزة السياسية والأمنية في إسرائيل تقوم حاليًا بـ تحليل بنود العرض المقدم من حماس.

يتركز النقاش حول ما إذا كان العرض يلبّي المتطلبات الأساسية التي وضعتها تل أبيب، خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين ومستقبل العمليات العسكرية في غزة.

إسرائيل: لا نية للتفاوض الفوري

هذا الموقف يعكس رغبة القيادة الإسرائيلية في كسب مزيد من الوقت، وربما استخدام المفاوضات كورقة ضغط بالتزامن مع التصعيد العسكري.

ويرى محللون أن هذا التردد يعود إلى خلافات داخلية بين المكونات السياسية للحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع حماس.

في الجانب العسكري، يعتبر بعض القادة أن الضغط الميداني هو الطريق الأجدى لفرض الشروط على الحركة، بدلًا من الانخراط في مفاوضات مبكرة.

