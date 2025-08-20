ديبال تطلق أولى سياراتها الكهربائية في مصر

أعلن الوكيل الحصري لعدد من أبرز العلامات العالمية المرموقة في عالم السيارات، عن الإطلاق الرسمي لعلامة "ديبال - DEEPAL" الصينية، إحدى العلامات الصاعدة عالميًا في مجال السيارات الكهربائية، لتقدم مفهومًا جديدًا للتنقل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، مع تصميمات عصرية وحلول صديقة للبيئة، في خطوة تعد نقطة تحول في مشهد السيارات المحلي.

تنتمي ديبال إلى مجموعة شانجان الصينية، إحدى أقدم وأكبر الشركات في صناعة السيارات، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 163 عامًا وتاريخ إنتاجي في السيارات يتجاوز أربعة عقود، وبفضل استثماراتها الضخمة في البحث والتطوير، وتواجدها الصناعي في عدة قارات، استطاعت شانجان أن تكون في طليعة مطوري السيارات الكهربائية، وقدمت علامة ديبال كواجهة مبتكرة تمثل الجيل الجديد من التنقل الذكي.



مميزات سيارات ديبال



ومن أبرز ما يميز سيارات ديبال هو اعتمادها على بطاريات “الدرع الذهبي” فائقة الأمان، التي تتميز بقدرتها على العزل الحراري بنسبة تفوق متوسط الصناعة بـ 30%، وبتاريخ خالٍ تمامًا من حوادث الاحتراق الذاتي، ما يمنح السائقين راحة بال وأمان غير مسبوق، كما تعتمد المنصة الكهربائية المتطورة بقدرة 800 فولت على تقنيات شحن فائق السرعة، بحيث يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% في حوالي 15 دقيقة فقط.

يُذكر أن جميع السيارات تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يضع ديبال في مصاف العلامات العالمية الرائدة في هذا المجال.

أما داخل المقصورة، فتوفر سيارات ديبال تجربة تفاعلية ذكية مع شاشات عالية الدقة، ومساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات عرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز، لتجعل كل رحلة أكثر أمانًا ومتعة.

ويصب سعر السيارات ديباجا نحو مليون و450 ألف جنيه للفئة الأولي والثانية يصل سعرها مليون و600 ألف جنيه.

