خارج الحدود

نتنياهو يزعم: لا أنوي بناء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء: “لا أنوي بناء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة”، وذلك على حد تعبيره.

 

التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

وأضاف نتنياهو: أريد حكومة مدنية غير إسرائيلية في قطاع غزة ملتزمة بالعيش معنا بسلام ولا تدعم الإرهاب.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال: يجب التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر من قبل لجنة موضوعية - من رئيس الوزراء إلى آخر جندي.

 

نتنياهو يوجه جيش الاحتلال بتقليص المدة الزمنية للسيطرة على معاقل حماس بغزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه مساء اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال بتقليص المدة الزمنية "للسيطرة على معاقل حماس في قطاع غزة"، وذلك على حد تعبيره.

