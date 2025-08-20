النيابة العامة تعاين موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق (صور)

شهدت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، مأساة إنسانية جديدة عقب انهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر حتى الآن عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما تتواصل أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

انتداب لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وبدأ في الاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها بالحادث، إلى جانب تكليف الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها للانتهاء من عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين.

سيارات الإسعاف،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

معدات ثقيلة وسيارات الإسعاف

وكانت قوات الحماية المدنية ووحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية قد دفعت بمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف لسرعة التعامل مع الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.