الأربعاء 20 أغسطس 2025
النيابة العامة تعاين موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق (صور)

شهدت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، مأساة إنسانية جديدة عقب انهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر حتى الآن عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما تتواصل أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

بعد انهيار عقار الزقازيق، محافظ الشرقية يراجع المنازل القديمة

انتداب لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث 

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وبدأ في الاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها بالحادث، إلى جانب تكليف الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها للانتهاء من عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين.

معدات ثقيلة وسيارات الإسعاف 

وكانت قوات الحماية المدنية ووحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية قد دفعت بمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف لسرعة التعامل مع الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

