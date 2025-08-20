ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار العقار السكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، إلى 5 حالات وفاة و5 مصابين، وفقًا لما أكدته مصادر طبية وأمنية.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض والبحث

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين محتملين. كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين الأهالي وتسهيل حركة الإنقاذ.

رفع حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة

من جانبه، وجّه محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني برفع حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة، واستقبال جميع المصابين وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم، مع تكليف لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة

في السياق ذاته، كلّف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمالها بموقع الانهيار حتى رفع الأنقاض بشكل كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.