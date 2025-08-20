الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار العقار السكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، إلى 5 حالات وفاة و5 مصابين، وفقًا لما أكدته مصادر طبية وأمنية.

النيابة العامة تعاين موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق (صور)

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض والبحث 

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين محتملين. كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين الأهالي وتسهيل حركة الإنقاذ.

رفع حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة 

من جانبه، وجّه محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني برفع حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة، واستقبال جميع المصابين وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم، مع تكليف لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة 

في السياق ذاته، كلّف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمالها بموقع الانهيار حتى رفع الأنقاض بشكل كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار سكني بالزقازيق سقوط عقار سكني بالزقازيق حوادث محافظات مصر حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

صانع ألعاب ريال مدريد يقترب من الدوري السعودي

موقف تثبيت العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة بالجهات الحكومية

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بجمصة ويشدد على الالتزام بالاشتراطات البيئية (صور)

إيلون ماسك يتراجع عن مشروعه ويجمد خطط تأسيس "حزب أمريكا" لهذا السبب

مراقب الدولة فى الاحتلال يتهم الجيش الإسرائيلي بعرقلة فحص إخفاقات طوفان الأقصى

مهرجان الجونة السينمائي يفتح ستار دورته الثامنة بـ 12 فيلمًا دوليًا

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads