استغاثات مكتومة أسفل ركام انهيار عقار بالزقازيق.. طارق خرج ليشتري الإفطار لأسرته فعاد ليجدهم تحت الأنقاض.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.. والحماية المدنية تواصل جهودها بحثًا عن مفقودين

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مأساة إنسانية جديدة بعد انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ.

قائمة الضحايا والمصابين

كشفت المعاينة الأولية عن هوية الضحايا، حيث تبين وفاة كل من: بسملة ط. (20 عامًا)، حنان م. (53 عامًا)، يوسف ع. (50 عامًا)، سيدة تدعى نجلاء، وشاب يدعى محمود.

كما أسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين هم: أحمد صبري (27 عامًا)، محمد أحمد (32 عامًا)، أحمد أحمد (65 عامًا)، هشام عبدالعال (27 عامًا)، وائل أمين (59 عامًا)، فوزي أحمد (75 عامًا)، محمد فراج 39 عامًا؛ وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

نقل المصابين وتقديم الإسعافات

وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الزقازيق العام والزقازيق الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى إسعاف حالتين بموقع الحادث. وقد تم إعلان حالة الطوارئ داخل المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات جديدة محتملة.

جهود الإنقاذ وفرض كردون أمني

ومن جانبها، واصلت قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين محتملين، وسط تواجد أمني مكثف وفرض كردون بمحيط العقار المنهار حفاظًا على سلامة الأهالي والمارة.

تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى أن لجنة هندسية متخصصة بدأت بالفعل في فحص المباني المجاورة لرفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وللتأكد من عدم وجود خطورة على أرواح المواطنين.

النيابة العامة تعاين موقع الحادث

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتقلت لمعاينة موقع العقار المنهار، وطلبت التقارير الفنية الخاصة بسلامة المباني، والاستماع لشهادات الأهالي والمصابين لكشف كافة ملابسات الحادث.

صرخة أب مكلوم، خرج ليشتري الإفطار لأسرته فعاد ليبحث عنهم تحت أنقاض عقار الزقازيق (فيديو)

وخلال جولة بموقع الحادث كشف شهود عيان عن تفاصيل جديدة حول انهيار العقار، حيث في صباح بدا عاديًا بمدينة الزقازيق، الشرقية خرج عم طارق على دراجته النارية ليشتري الإفطار لزوجته وأطفاله، وما هي إلا دقائق معدودة فصلته عن أكبر كارثة في حياته، إذ عاد ليجد الشارع الذي يقطن فيه قد تحول إلى كتلة من الغبار، والعقار الذي يحتضن أسرته انهار بالكامل.

صرخات الجيران، وضجيج سيارات الإسعاف والإنقاذ

واقترب مذهولًا يبحث بعينيه عن أي أثر لهم، لكن المشهد كان أقسى مما تخيله.. أصوات استغاثات مكتومة من تحت الركام، صرخات الجيران، وضجيج سيارات الإنقاذ. كل شيء انهار في لحظة، ومعه سقط حلم أسرة بأكملها.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

يقلبون الحجارة بأيديهم بحثًا عن مقتنيات طمرتها الأنقاض

والمأساة لم تقف عند عم طارق فقط؛ فالعقار الذي يضم في طابقه الأرضي مسمطًا كان يعج بالمواطنين والعمال الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، ليصبح بعضهم في عداد المفقودين.

أما أصحاب المحال التجارية المجاورة، فكانوا يقلبون الحجارة بأيديهم بحثًا عن مقتنيات طمرتها الأنقاض.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

خرجت أجيب الفطار لأسرتي.. رجعت لقيت البيت راح وأهلي تحت التراب

وبينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع الركام، يقف عم طارق وسط الجموع يردد بعيون دامعة: "خرجت أجيب الفطار لأسرتي.. رجعت لقيت البيت راح وأهلي تحت التراب.. ربنا يرحمهم وينجي اللي لسه عايشين".

وجود أسر كاملة ما زالت عالقة أسفل الركام

بكاء سيدة في موقع الحادث،فيتو

صرخات الأهالي ودموعهم

وبين صرخات الأهالي ودموعهم، وقفت إحدى السيدات تجهش بالبكاء وهي تقول: "أختي وابنها وابنتها العروسة تحت الأنقاض.. مش عارفين نخرجهم". كلماتها هزّت مشاعر الحاضرين، في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية.

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

وأكد شهود عيان أن لحظة الانهيار كانت مروعة، إذ سمع دوي قوي أعقبه غبار كثيف وصراخ، بينما يحاول الأهالي بمساعدة فرق الإنقاذ بالشرقية إنقاذ المحاصرين قبل فوات الأوان.

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

الدفع بالمعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع لمواصلة أعمال

وتتواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية في الموقع بقيادة محافظ الشرقية، حيث جرى الدفع بالمعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع لمواصلة أعمال الإنقاذ حتى استخراج جميع الضحايا.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار أعمال رفع أنقاض حادث انهيار عقار قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، موجهًا الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسرهم.

وقدم محافظ الشرقية خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرب المحافظ عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وعودتهم لمنازلهم بالسلام مؤكدًا استمرار الأجهزة التنفيذية في متابعة تداعيات الحادث بموقع انهيار العقار حتى انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

