اختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، استعداداته لخوض مباراة ودية أمام المنتخب السعودي المقرر لها غدا الخميس، على ملعب الأخير، ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات بطولة كأس الخليج.

ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى السعودية أمس الثلاثاء، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية بحضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة يختتم استعداداته لودية السعودية

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب عمان، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها في الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

بعثة منتخب الناشئين تصل السعودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج

كانت بعثة منتخب مصر للناشئين برئاسة وليد درويش، عضو اتحاد الكرة، وصلت إلى السعودية مساء أمس الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

٢٥ لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للأداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

مجموعة مصر في كأس الخليج

يذكر أن منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

