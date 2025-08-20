صرخة أب مكلوم، خرج ليشتري الإفطار لأسرته فعاد ليبحث عنهم تحت أنقاض عقار الزقازيق (فيديو)

في صباح بدا عاديًا بمدينة الزقازيق، الشرقية خرج عم طارق على دراجته النارية ليشتري الإفطار لزوجته وأطفاله، وما هي إلا دقائق معدودة فصلته عن أكبر كارثة في حياته، إذ عاد ليجد الشارع الذي يقطن فيه قد تحول إلى كتلة من الغبار، والعقار الذي يحتضن أسرته انهار بالكامل.

صرخات الجيران، وضجيج سيارات الإسعاف والإنقاذ

اقترب مذهولًا يبحث بعينيه عن أي أثر لهم، لكن المشهد كان أقسى مما تخيله.. أصوات استغاثات مكتومة من تحت الركام، صرخات الجيران، وضجيج سيارات الإنقاذ. كل شيء انهار في لحظة، ومعه سقط حلم أسرة بأكملها.

يقلبون الحجارة بأيديهم بحثًا عن مقتنيات طمرتها الأنقاض

المأساة لم تقف عند عم طارق فقط؛ فالعقار الذي يضم في طابقه الأرضي مسمطًا كان يعج بالمواطنين والعمال الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، ليصبح بعضهم في عداد المفقودين. أما أصحاب المحال التجارية المجاورة، فكانوا يقلبون الحجارة بأيديهم بحثًا عن مقتنيات طمرتها الأنقاض.

خرجت أجيب الفطار لأسرتي.. رجعت لقيت البيت راح وأهلي تحت التراب

وبينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع الركام، يقف عم طارق وسط الجموع يردد بعيون دامعة:

"خرجت أجيب الفطار لأسرتي.. رجعت لقيت البيت راح وأهلي تحت التراب.. ربنا يرحمهم وينجي اللي لسه عايشين".

