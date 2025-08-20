أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتربع على عرش أفريقيا بتصنيف أندية العالم.. الزمالك يحشد رموزه لحل أزمة أرض 6 أكتوبر.. والسولية يقود سيراميكا للفوز على إنبي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي تصنيف أندية العالم هذا الأسبوع برصيد 2012 نقطة، في أحدث تصنيف صادر لأندية العالم من موقع "فوتبول داتا بيز" العالمي.

جاء ذلك بعدما توج النادي الفرنسي بطلًا لكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المباراة التي جمعتهما بملعب "الفريولي"، معقل نادي أودينيزي الإيطالي.

وحل تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي في المرتبة الثانية، متفوقا على برشلونة الإسباني صاحب المرتبة الثالثة، بينما جاء ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر في المرتبة الرابعة.

وتواجد مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب منتخب مصر في المرتبة الثامنة خلف أندية بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني على الترتيب، بينما جاء إنتر ميلان في المرتبة التاسعة، وبوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة العاشرة.

أما على صعيد القارة السمراء فاحتل النادي الأهلي المركز الـ 67، متصدرا قائمة الأندية الأفريقية والمصرية، برصيد 1684 نقطة.

وحل صن داونز الجنوب أفريقي ثانيًا في قائمة الأندية الأفريقية، بينما جاء بيراميدز في المرتبة الـ 94 عالميًا والثالث أفريقيًا برصيد 1638 نقطة.

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع عدد من رموز وأساطير النادي لمناقشة أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

وأقيم لقاء مجلس الزمالك مع رموز وقدامى اللاعبين في مقر النادي بميت عقبة، بحديقة المبنى الإداري، بحضور كل من؛ المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأعضاء المجلس أحمد سليمان، حسين السيد، محمد طارق، كما شهدت الجلسة حضور عدد كبير من اللاعبين القدامى أبرزهم محمود أبو رجيلة، فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، عادل المأمور، محمود الخواجة، طارق يحيي، حماده عبد اللطيف، عماد المندوه، نصر إبراهيم، عبد الله جورج، بدر حامد، هشام يكن.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وموقفه من المشاركة في مباراة الأحمر أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية: “نسبة التئام الكسر عند إمام عاشور وصلت إلى 70% فقط، وهو ما يستوجب اكتمال التعافي بنسبة 100% قبل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات، ولا يجب الاستعجال على عودة اللاعب”.

وأشار شوبير إلى أن عاشور سيغيب عن مواجهتي الأهلي أمام غزل المحلة وبيراميدز في الدوري، حيث شدد الجهاز الطبي على ضرورة خوض اللاعب التدريبات بدون احتكاكات أو قوة لحين اكتمال شفائه.

وتابع أن اللاعب من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية بشكل كامل بداية الأسبوع المقبل، متمنيا له أن تسير الأمور بشكل أسرع من المتوقع.

وسام أبو علي، أعلنت رابطة الدوري الأمريكي السماح بظهور علم فلسطين في مباريات كولومبوس كرو على ميدانه لدعم وسام أبو علي مهاجم الفريق المنضم حديثا من النادي الأهلي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن منع ظهور العلم الفلسطيني في باقي مباريات الدوري سيظل مستمرا، وسيظهر علم فلسطين في مدرجات كولومبوس رفقة الجزائر والأرجنتين وكندا وكاب فيردي والدنمارك وفنلندا وفرنسا وغانا وجواتيمالا والمجر وليبيريا وأوكرانيا وأمريكا وأوروجواي في مدرجات كولومبوس كرو، وهي أعلام جنسيات لاعبي الفريق.

وكان رفع أعلام الدول متاحا في الدوري الأمريكي لأي دولة حتى أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين تم وضع لائحة جديدة بمنع رفع الأعلام التي لم تكن موجودة من قبل بشكل معتاد، وبدأت الأندية تقديم طلبات لرفع أعلام أخرى في مدرجاتها ثم علم المكسيك أو كولومبيا.

ومنذ أكتوبر 2023 لم يتم رفع الأعلام الفلسطينية أو الإسرائيلية في المدرجات وتم استثناء نادي فلادليفيا يونيون برفع علم الكيان الإسرائيلي لدعم المهاجم تاي باريبو.

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على نظيره إنبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وفي الدقيقة 15، أطلق أحمد إسماعيل لاعب إنبي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا بنجاح.

وفي الدقيقة 42، ورغم سيطرة سيراميكا كاد إنبي يحرز الهدف الأول بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد كالوشا تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف سيراميكا هدف التقدم عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 52، بعد كرة ارتدت من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 63، عزز سيراميكا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق إسلام عيسى، بعد كرة طولية وصلت إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك، ويخطف سيراميكا فوزا على إنبي بثنائية نظيفة.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في مدينة الحامول لتقديم واجب العزاء لمحمد الشناوي حارس مرمي الفريق في وفاة والده.

وكان النادي الأهلي أعلن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، الذي وافته المنية مساء أمس إثر حادث أليم على طريق الواحات.

وجاء بيان النادي كالتالي: “قرر النادي الأهلي توفير حافلات خاصة لنقل لاعبي الفريق إلى مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من أجل تقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أمس الثلاثاء”.

اكتسح أهلي جدة نظيره القادسية بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هونج كونج، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025.

تفوق أهلي جدة في الشوط الأول رغم تلقيه هدفا مبكرا في الدقيقة الثامنة أحرزه جاستون ألفاريز، ليرد الأهلي برباعية عن طريق فرانك كيسيه هدفين، إيفان توني من ركلة جزاء، وإنزو ميلوت في الدقائق 12، 28، 31، و45 على التوالي.

وفي الشوط الثاني، أكمل أهلي جدة الخماسية بهدف من نيران صديقة أحرزه الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب القادسية في مرماه بالخطأ، لينتهي اللقاء بفوز كبير للنادي الأهلي على القادسية 5 / 1.

أعرب الفلسطيني وسام أبو علي عن رضاه وقناعته التامة بقرار انتقاله إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، رغم صعوبة الرحيل عن الأهلي الذي كان متمسكا باستمراره.

وأكد وسام أبو علي خلال مؤتمر صحفي، أن اختياره من قبل نادي كولومبوس كرو لم يكن وليد لحظة أو بسبب تألقه في مباراة واحدة، بل نتيجة متابعة مستمرة من النادي الأمريكي واقتناع تام بالدور المنتظر منه داخل منظومة كولومبوس كرو الذي كان خياره الأول منذ البداية.

