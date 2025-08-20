عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع عدد من رموز وأساطير النادي لمناقشة أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك مع رموز النادي لمناقشة سحب أرض 6 أكتوبر

وأقيم لقاء مجلس الزمالك مع رموز وقدامى اللاعبين في مقر النادي بميت عقبة، بحديقة المبنى الإداري، بحضور كل من؛ المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأعضاء المجلس أحمد سليمان، حسين السيد، محمد طارق، كما شهدت الجلسة حضور عدد كبير من اللاعبين القدامى أبرزهم محمود أبو رجيلة، فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، عادل المأمور، محمود الخواجة، طارق يحيي، حماده عبد اللطيف، عماد المندوه، نصر إبراهيم، عبد الله جورج، بدر حامد، هشام يكن.

وناشد نجوم وقيادة الزمالك القيادة السياسية والمسئولين بإعادة النظر في قرار سحب أرض فرع أكتوبر وإعادتها من جديد لاستكمال الإنشاءات التي بدأت منذ أشهر، كما أكدوا أنهم لن يتأخروا عن ناديهم في هذا الموقف نظرًا للحاجة إلى إيصال أصوات كل من يمثلون النادي للمسئولين بالدولة من أجل العمل على إلغاء قرار سحب أرض النادي في أكتوبر واستكمال البناء في الفرع الجديد لنادي الزمالك.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب على استقبال رموز النادي، والتأكيد لهم على تقدير إدارة الزمالك لهذا الموقف من جانب لاعبيه السابقين الذين يقدرون قيمة المساندة والتكاتف في هذا التوقيت من أجل مصلحة النادي.

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

فيما أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض النادي في مدينة أكتوبر غير مبني على أسس قانونية، وأن الزمالك لم يرتكب أي مخالفات في هذا الملف.

أرض الزمالك في أكتوبر

وأضاف كمال شعيب في تصريحات عبر قناة "MBC مصر": "لدينا ثقة كاملة في الدولة وقيادتها بأنها لن تخذل ملايين من جماهير الزمالك، وما حدث بشأن أرض أكتوبر غير منطقي، إذ تم إصدار القرار في أبريل ليتم السحب في يونيو دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة".

وأوضح المستشار القانوني أن نادي الزمالك حصل في أبريل 2024 على موافقة رسمية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية للمشروع من 5% إلى 10%، بالإضافة إلى السماح ببناء ثلاثة طوابق بدلا من طابق واحد، مما يشير إلى مضاعفة قدرات المشروع بشكل قانوني ورسمي.

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في 6 أكتوبر؟

ونفى شعيب ما تردد عن وجود نية لبناء "كومباوند" سكني على أرض النادي، مؤكدا أن هذه مجرد "شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة"، وأن المشروع يمثل مستقبل نادي الزمالك وأحد أهم مشروعاته التنموية.

وواصل: لم نخالف أي بنود في العقد وأن كل الأقساط المالية المطلوبة تم سدادها بالكامل ولا تزال المدة الزمنية القانونية سارية، وهناك تعنت غير مبرر من جهاز مدينة حدائق أكتوبر تجاه النادي.

وأتم تصريحاته: "نحن في تواصل دائم مع الجهات المسئولة، وتقدمنا بطلبات رسمية لحل الأزمة ونثق في أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة لن يسمحوا بإهدار حق الزمالك".

