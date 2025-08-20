السولية يقود سيراميكا للفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

الدوري المصري، فاز نادي سيراميكا كليوباترا على نظيره إنبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وسيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 15، أطلق أحمد إسماعيل لاعب إنبي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا بنجاح.

وفي الدقيقة 42، ورغم سيطرة سيراميكا كاد إنبي يحرز الهدف الأول بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد كالوشا تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف سيراميكا هدف التقدم عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 52، بعد كرة ارتدت من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 63، عزز سيراميكا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق إسلام عيسى، بعد كرة طولية وصلت إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك، ويخطف سيراميكا فوزا على إنبي بثنائية نظيفة.

تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وضم تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري كلا من: عبد الرحمن سمير لحراسة المرمى، مروان داوود، أحمد صبيحة، محمد سمير، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، مودي ناصر، أحمد إسماعيل، محمد شريف، يوسف أوبابا، رفيق كابو.

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري المصري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عمر الجزار - سعد سمير - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - محمد رضا.

وحقق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

حكام مباراة سيراميكا أمام إنبي

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي والتي جاءت كالتالي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة)ِ، محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين)، عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا)، وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.