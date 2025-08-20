الأربعاء 20 أغسطس 2025
ريبيرو يستقر على ثلاثي خط هجوم الأهلي أمام غزل المحلة

استقر خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثلاثي خط هجوم الفريق  لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر ريبيرو استمرار الدفع بالثلاثي محمد شريف وتريزيجيه وأشرف بن شرقي في خط هجوم الأحمر أمام المحلة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء؛ على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار التحضيرات لمباراة غزل المحلة.

وقاد خوسيه ريبييرو المدير الفني اللاعبين في مران بدني متنوع مع فقرات المران الجماعي قبل أن ينخرط اللاعبون في تنفيذ تدريبات فنية.

وأدى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات متنوعة؛ قبل أن يؤدي اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها الجميع.  

وأدى المصابون برنامجهم التأهيلي في الجيم، على هامش المران الجماعي، فيما خاض مروان عطية لاعب وسط الفريق تدريبات الجري حول الملعب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

تنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الدوري الممتاز ريبيرو خوسيه ريبيرو الأهلي النادي الأهلي

