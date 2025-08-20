الأربعاء 20 أغسطس 2025
لاعبو الأهلي يقدمون العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده

لاعبو الأهلي يقدمون العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في مدينة الحامول لتقديم واجب العزاء لمحمد الشناوي حارس مرمي الفريق في وفاة والده.

وكان  النادي الأهلي أعلن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، الذي وافته المنية مساء أمس إثر حادث أليم على طريق الواحات.

وجاء بيان النادي كالتالي:

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

وقرر النادي الأهلي توفير حافلات خاصة لنقل لاعبي الفريق إلى مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من أجل تقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أمس الثلاثاء.

