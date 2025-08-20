صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وموقفه من المشاركة في مباراة الأحمر أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية: “نسبة التئام الكسر عند إمام عاشور وصلت إلى 70% فقط، وهو ما يستوجب اكتمال التعافي بنسبة 100% قبل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات، ولا يجب الاستعجال على عودة اللاعب”.

وأشار شوبير إلى أن عاشور سيغيب عن مواجهتي الأهلي أمام غزل المحلة وبيراميدز في الدوري، حيث شدد الجهاز الطبي على ضرورة خوض اللاعب التدريبات بدون احتكاكات أو قوة لحين اكتمال شفائه.

وتابع أن اللاعب من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية بشكل كامل بداية الأسبوع المقبل، متمنيا له أن تسير الأمور بشكل أسرع من المتوقع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

تنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

