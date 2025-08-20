رابطة الدوري الأمريكي توافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام

وسام أبو علي، أعلنت رابطة الدوري الأمريكي السماح بظهور علم فلسطين في مباريات كولومبوس كرو على ميدانه لدعم وسام أبو علي مهاجم الفريق المنضم حديثا من النادي الأهلي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن منع ظهور العلم الفلسطيني في باقي مباريات الدوري سيظل مستمرا، وسيظهر علم فلسطين في مدرجات كولومبوس رفقة الجزائر والأرجنتين وكندا وكاب فيردي والدنمارك وفنلندا وفرنسا وغانا وجواتيمالا والمجر وليبيريا وأوكرانيا وأمريكا وأوروجواي في مدرجات كولومبوس كرو، وهي أعلام جنسيات لاعبي الفريق.

وكان رفع أعلام الدول متاحا في الدوري الأمريكي لأي دولة حتى أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين تم وضع لائحة جديدة بمنع رفع الأعلام التي لم تكن موجودة من قبل بشكل معتاد، وبدأت الأندية تقديم طلبات لرفع أعلام أخرى في مدرجاتها ثم علم المكسيك أو كولومبيا.

ومنذ أكتوبر 2023 لم يتم رفع الأعلام الفلسطينية أو الإسرائيلية في المدرجات وتم استثناء نادي فلادليفيا يونيون برفع علم الكيان الإسرائيلي لدعم المهاجم تاي باريبو.

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

فيما أعرب الفلسطيني وسام أبو علي عن رضاه وقناعته التامة بقرار انتقاله إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، رغم صعوبة الرحيل عن الأهلي الذي كان متمسكا باستمراره.

وسام أبو علي

وأكد وسام أبو علي خلال مؤتمر صحفي، أن اختياره من قبل نادي كولومبوس كرو لم يكن وليد لحظة أو بسبب تألقه في مباراة واحدة، بل نتيجة متابعة مستمرة من النادي الأمريكي واقتناع تام بالدور المنتظر منه داخل منظومة كولومبوس كرو الذي كان خياره الأول منذ البداية.

وأضاف أن قرار الرحيل لم يكن سهلا على الإطلاق، نظرا لقيمة الأهلي كناد كبير، والعلاقة الجيدة التي جمعته بالنادي وجماهيره، لكنه رأى أن كولومبوس كرو سيوفر له البيئة المثالية لمواصلة التطور.

وتحدث أبو علي عن المدرب ويلفريد نانسي، مشيرا إلى أنه يعد من أفضل المدربين في الدوري الأمريكي، وهو ما جعله أكثر اطمئنانا تجاه هذه الخطوة.

وأعرب وسام أبو علي عن فخره الكبير بارتداء قميص المنتخب الفلسطيني ويتمنى أن يسعد هذا الشعب.

وكان الفلسطيني وسام أبو علي، وجه رسالة هامة إلى الأهلي، ناديه السابق وجماهيره.

ونشر وسام رسالته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إلى محمود الخطيب رئيس النادي وزملائه بالفريق وجماهير النادي الأهلي والتي جاءت كالتالي:

وسام أبو علي رسميا إلى كولومبوس كرو الأمريكي

كان النادي الأهلي، أعلن رسميا في بيان رسمي، عن رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هو راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي؟

ووفقا لـ صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية، فإن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حتى نهاية عام 2028.

ويتقاضى وسام أبو علي بين 10 إلى 11 مليون يورو حتى نهاية عقده وهو راتب ضخم جدا مقارنة براتبه السابق مع الأهلي.

وكان وسام أبو علي يتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 750 إلى 800 ألف دولار مع الأهلي.

ما هي قيمة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي؟

ووفقا لتقارير صحفية أجنبية فإن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات، مع احتفاظ الأهلي بنسبة 10% من إعادة البيع المستقبلي للاعب.

وكان وسام انتقل إلى الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريوس السويدي مقابل 1.7 مليون يورو.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحيله

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصل أبو علي على لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

