أهلي جدة يكتسح القادسية بخماسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

السوبر السعودي، اكتسح أهلي جدة نظيره القادسية بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هونج كونج، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025.

تفوق أهلي جدة في الشوط الأول رغم تلقيه هدفا مبكرا في الدقيقة الثامنة أحرزه جاستون ألفاريز، ليرد الأهلي برباعية عن طريق فرانك كيسيه هدفين، إيفان توني من ركلة جزاء، وإنزو ميلوت في الدقائق 12، 28، 31، و45 على التوالي.

الدقيقة الثامنة تشهد تقدم القادسية برأسية جاستون ألفاريز 📹⚽️ pic.twitter.com/sDXJoq9r4v August 20, 2025

وفي الشوط الثاني، أكمل أهلي جدة الخماسية بهدف من نيران صديقة أحرزه الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب القادسية في مرماه بالخطأ، لينتهي اللقاء بفوز كبير للنادي الأهلي على القادسية 5 / 1.

ميلوت يحرز الهدف الثالث للأهلي ويزيد الفارق إلى هدفين 📹 pic.twitter.com/1bvWLBXgTf — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 20, 2025

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته رابع دوري المحترفين، بعد اعتذار الهلال عن عدم الحضور، فيما يخوض القادسية تجربته الأولى تاريخيًا في السوبر السعودي باعتباره وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل أهلي جدة لمواجهة النصر في نهائي السوبر السعودي يوم السبت المقبل.

يذكر أن بطل السوبر سيحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال، مقابل مليونين للوصيف، فيما ينال الخاسران في نصف النهائي مليون ريال لكل منهما.

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري.

تشكيل الأهلي والقادسية

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، في نهائي كأس السوبر السعودي.

