تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي تصنيف أندية العالم هذا الأسبوع برصيد 2012 نقطة، في أحدث تصنيف صادر لأندية العالم من موقع "فوتبول داتا بيز" العالمي.

جاء ذلك بعدما توج النادي الفرنسي بطلًا لكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المباراة التي جمعتهما بملعب "الفريولي"، معقل نادي أودينيزي الإيطالي.

وحل تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي في المرتبة الثانية، متفوقا على برشلونة الإسباني صاحب المرتبة الثالثة، بينما جاء ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر في المرتبة الرابعة.

وتواجد مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب منتخب مصر في المرتبة الثامنة خلف أندية بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني على الترتيب، بينما جاء إنتر ميلان في المرتبة التاسعة، وبوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة العاشرة.

أما على صعيد القارة السمراء فاحتل النادي الأهلي المركز الـ 67، متصدرا قائمة الأندية الأفريقية والمصرية، برصيد 1684 نقطة.

وحل صن داونز الجنوب أفريقي ثانيًا في قائمة الأندية الأفريقية، بينما جاء بيراميدز في المرتبة الـ 94 عالميًا والثالث أفريقيًا برصيد 1638 نقطة.

فيما احتل الزمالك المركز الـ 222 عالميًا والثامن أفريقيا برصيد 1540 نقطة خلف أندية الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي على الترتيب.

